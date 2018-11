Seit zwei Wochen: 45-jährige Frau aus Münsterlingen vermisst Seit Ende Oktober wird in Münsterlingen die 45-jährige Karin Speck vermisst. Die Vermisste hat eine psychische Erkrankung. Die Kantonspolizei Thurgau bittet um Hinweise.

Karin Speck wird seit Ende Oktober 2018 vermisst. (Bild: Kantonspolizei Thurgau)

Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau ergaben, dass die Vermisste letztmals am 28. Oktober an ihrem Arbeitsort in Münsterlingen gesehen wurde. Seither wird die 45-Jährige vermisst. Am 7. November konnte ihr Fahrzeug in Einsiedeln aufgefunden werden. Die Kantonspolizei Schwyz hat umgehend umfangreiche Suchaktionen eingeleitet, die bisher ohne Ergebnis blieben.

Karin Speck ist rund 165 Zentimeter gross und korpulent. Sie hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens halblange braune Haare und ist Brillenträgerin. Die Vermisste hat eine psychische Erkrankung, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Thurgau.

Wer Angaben zum Verbleib von Karin Speck machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 zu melden.