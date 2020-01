400 Besucher feiern im Amriswiler

Pentorama den Allianzgottesdienst. Unter dem Motto «Shalom» findet schweizweit die Allianzgebetswoche statt. In Amriswil haben sich am Sonntag fünf christliche Gemeinden von Amriswil und Erlen zusammengetan.

Unter der Leitung von Micael Dikantsa spielt die Brass Band Posaunenchor Amriswil auf der Pentorama-Bühne. Bild. Christoph Heer

Gäste aus dem ganzen Kanton Thurgau und Teilen St. Gallens sind anwesend. Der Sonntagmorgen wird musikalisch umrahmt von der Brass Band Posaunenchor Amriswil unter der Leitung von Micael Dikantsa.

Der Dirigent lässt es sich nicht nehmen, zahlreiche der Kompositionen eigens zu arrangieren, damit sie für diesen Gottesdienst passen. Dann gibt es an diesem Anlass aber auch Musik und Gesang mit der Lobpreisband der Buchwiesengemeinde ETG aus Erlen.

«Schönster Gottesdienst im ganzen Jahr»

Markus Keller, evangelischer Pfarrer in Amriswil, zieht ein äusserst positives Fazit nach der neusten Austragung des Allianzgottesdienstes. «Hier im Pentorama ist es wunderbar. So viele Besucher, darunter viele junge Menschen, von weit ennet der Gemeindegrenzen kommend; so muss das sein. Viele kennen sich, oder lernen sich noch kennen, einfach pure Freude.»

Naemi Haas, Sängerin: «Die Vorbereitung zu diesem Allianzgottesdienst war herausfordernd, aber es hat sich gelohnt. Die Begeisterung und die Stimmung

im Saal waren hervorragend.»

Diese Aussage unterstreicht auch eine Besucherin aus Amriswil, «der schönste Gottesdienst des ganzen Jahres, ich lasse mir diesen seit Jahren nicht mehr entgehen», sagte sie beim Mittagessen. Das Lob gebührt den Machern, sei es denjenigen im Kinderhütedienst, in der Technik, der Küche, oder den Sonstigen im Vor- oder Hintergrund.

Gemeinsames Essen und Gespräche

Mitwirkende des Allianzgottesdienstes im Pentorama sind Gernot Rettig, Pastor der Chrischona Gemeinde Amriswil, der evangelische Pfarrer Markus Keller, Sarah Glättli, Pfarrerin der Evangelischen Kirchgemeinde Erlen, Christian Allenspach, Pastor der Buchwiesengemeinde ETG Erlen, und Erhard Josi, Pastor der Heilsarmee Amriswil.

Christian Svec: «Diesen Allianzgottesdienst besuchte ich nicht zum ersten Mal, und einmal mehr hat es mir enorm gut gefallen. Glaube heisst

für mich Lebenssinn und Hoffnung.»

Nach dem rund anderthalbstündigen Gottesdienst sitzen die Besucher zusammen, geniessen den heissen Fleischkäse mit Kartoffelsalat und versinken in Gespräche mit Gleichgesinnten.