35 zusätzliche Arbeitsplätze in der neuen Migros Amriswil In genau fünf Monaten wird die Migros im Zentrum von Amriswil mit einer dreitägigen Eröffnungsfeier eingeweiht. Mittlerweile sind auch die meisten Mieter bekannt. Die «TZ» hat sich auf der Baustelle umgesehen. Manuel Nagel

Links entsteht das Migros-Restaurant und rechts ist eine der langen Rolltreppen sichtbar, die vom Ober- ins Erdgeschoss führt. (Bild: Manuel Nagel)

Schon von aussen lässt sich erahnen, dass die Dimensionen riesig sind. Seit über zwei Jahren wird nun schon an der neuen Migros gebaut, die vom 26. bis 28. September eröffnet wird.

Der künftige Hausherr Hans-Peter Wetter freut sich, bis es endlich losgeht. Und nicht nur er, wie der Marktleiter verrät. Innerhalb der Migros habe man Personal für die neue Filiale gesucht.

«Es bestand ein riesiges Interesse, hier in der neuen Amriswiler Filiale zu arbeiten.»

Hans-Peter Wetter ist Marktleiter der Migros Amriswil. (Bild: Manuel Nagel)

sagt Marktleiter Hans-Peter Wetter. Etwa acht Mitarbeiter mehr werden alleine im Markt tätig sein. Selbst wenn die Filiale mit Self-Scanning und Self-Checkout ausgestattet sein wird, so bedeute das nicht, dass Personal abgebaut werde. Es gebe einfach eine Verlagerung der Arbeitsprozesse.

Einige der Mitarbeiter ziehen nach Amriswil

Sämtliche zur Migros gehörende Läden, das Restaurant und das Fitnesscenter werden ab Herbst 114 Mitarbeitende und 13 Lernende beschäftigen. Insgesamt entstehen 35 zusätzliche Arbeitsplätze. «Und einige Mitarbeiter ziehen auch nach Amriswil», sagt Lukas Zumbühl, Leiter Verkaufsgruppe der Migros Ostschweiz, der sich ebenfalls vor Ort einen Eindruck verschaffen wollte.

Herzstück des Migros-Neubaus ist der Supermarkt, der mit 2600 Quadratmetern rund 340 Quadratmeter grösser ist als der alte, obschon nur noch auf einem Geschoss. Ein grosser Teil davon macht der Frischebereich aus, sagt Wetter und deutet auf die Hausbäckerei in der Mitte des Supermarkts. Dazu kommen bediente Fleisch-, Fisch- und Käsetheken sowie eine grosse Auswahl an Obst und Gemüse. Hans-Peter Wetter scheint sich die Szenerie schon richtig vorzustellen, als er erklärt, wo was zu finden sein wird.

Gebäudehülle aus Istighofer Betonelementen

Auch für Lukas Zumbühl ist die Grossbaustelle kein Labyrinth mehr. Die meisten Ladeflächen seien nun vermietet, die Verträge unter Dach und Fach. Einige ihrer Fachmärkte holt die Migros in den Neubau (siehe Kasten), vergrössert dafür Do it + Garden und Micasa im Amriville.



Denner zieht um Im Neubau der Migros sind wie bis anhin der Migros-Supermarkt und das Migros-Restaurant, die Apotheke und der Kiosk untergebracht. Neue Mieter sind ein MFIT-Trainingszentrum mit Physiotherapiepartner, der Optiker Doctor Eyepoint, das Telekomgeschäft Amriphone und Coiffeur Gidor. Denner und die Migros-Fachmärkte SportXX und melectronics ziehen ebenfalls aus dem Amriville in den Neubau. Die frei werdende Fläche des SportXX wird der Do it + Garden übernehmen, und der freie Raum von melectronics vergrössert künftig das benachbarte Möbelhaus Micasa. (man)

Die Gebäudehülle ist nun fertig – bestehend aus Betonelementen aus Istighofen, wie die Verantwortlichen der Migros sagen. Mitte Mai werden diese dann sichtbar sein, wenn das Gerüst wegkommt. Auch sonst sei man bestrebt gewesen, Arbeiten möglichst an Firmen aus der Region zu vergeben.



Für die Kunden all dieser Läden stehen 150 Veloabstellplätze und 235 Tiefgaragenparkplätze zur Verfügung. Zusätzlich zu den Amriville-Parkplätzen, die zwar nicht dieselbe Ein- und Ausfahrt haben, jedoch unterirdisch verbunden und zu Fuss per Tunnel erreichbar sein werden. Oberirdisch wird es zwischen den Einkaufszentren Migros und Amriville einen grossen Platz geben.