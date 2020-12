Versammlung 33 Stimmbürger entscheiden über das Budget der politischen Gemeinde Bottighofen: Opposition bleibt aus Der Voranschlag 2021 rechnet mit einem Minus von rund 660 000 Franken. Einige Einwohner hätten gerne mehr Informationen aus dem Gemeindehaus.

Der Bottighofer Gemeindepräsident Matthias Hofmann. Bild: Andrea Stalder (Bottighofen, 26. September 2018)

Der Gemeinderat hat sich den Entscheid, an der Durchführung der Versammlung festzuhalten, nach eigenen Aussagen nicht leicht gemacht. Präsident Matthias Hofmann erklärte zu Beginn der Veranstaltung am Donnerstagabend im Dorfzentrum, dass eine zeitliche Verzögerung des Budget-Entscheids bedeutet hätte, dass während der ersten Wochen im 2021 nur zweckgebundene Ausgaben hätten getätigt werden können. Das wollte man verhindern. Darüber, dass nur gerade 33 Stimmberechtigte der Einladung zur Versammlung folgten, zeigte sich Hofmann froh. «Ich weiss gar nicht, wie wir 80 Personen coronakonform in den Saal gebracht hätten.»

Voranschlag ohne grössere Auffälligkeiten

Vielleicht lag es aber nicht nur an der Pandemie, sondern auch an der Traktandenliste, dass die Bottighofer Zuhause blieben. Nebst dem Budget standen lediglich vier Einbürgerungen – alle unumstritten – und die Wahl eines RPK-Mitglieds auf dem Programm. Letzteres Amt übernimmt ein kürzlich eingebürgerter Deutscher, Jakob Handte.

Das Budget 2021 weist ein Minus von 667900 Franken auf. Das sei in Anbetracht des Eigenkapitals vertretbar, sagte Hofmann. Spektakuläre Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget gibt es nicht. Man rechnet mit etwas mehr Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen, dafür etwas weniger bei den juristischen Personen. Mieterträge aus dem Dorfzentrum werden wegen Corona weniger. Die Gemeinde muss sich am Bären-Umbau beteiligen. Das schreibt die Denkmalpflege vor.

Wo sind die Anschlussgebühren hin?

Fragen gab es zur Sparte Gas. Diese ist mit fast 80 000 Franken defizitär. Auch seien im Budget der Werke die positiven Auswirkungen der Bautätigkeit – Stichwort Anschlussgebühren – nicht zu sehen, wurde kritisiert. Der Gemeinderat wirkte bei diesem Thema ratlos. Man werde dem nachgehen und später informieren, betonte Hofmann. Das Budget wurde schliesslich mit nur einer Gegenstimme genehmigt. Der Steuerfuss bleibt bei 36 Prozent.

Zwei Stimmbürger forderten vom Gemeinderat dann noch mehr Informationen. Das Budget sei sehr kurz gehalten, etwas mehr Zahlen würden nicht schaden. Auch unter dem Jahr wären mehr News aus dem Gemeindehaus wünschenswert.