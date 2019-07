2500 Kinder und Jugendliche turnen in Weinfelden am Jugendturntag Die Kinder und Jugendlichen aus den Nachwuchsabteilungen der Thurgauer Turnvereine haben sich am Sonntag auf der Güttingersreuti in Weinfelden im sportlichen Wettkampf gemessen. Manuela Olgiati

Eine Disziplin am Jugendturntag: Steinheben. Grosse und kleine Steine liegen für die älteren und jüngeren Turner bereit. (Bild: Manuela Olgiati)

«Lasst die Sonnenschirme auf den Rasenplätzen stehen», ermahnt der Speaker über die Lautsprecheranlage. Manche Riegenleiter laufen mit solchen Schattendächern über dem Kopf und einer Schar Kinder in bunten Shirts über das grosse Gelände. Munter und fröhlich geht es zu und her. Friedvoll ist die sportliche Atmosphäre. Die Zuschauer, darunter Mütter und Väter, beobachten vom Rand der Sportplätze aus das Geschehen.

Marc Wellauer, OK-Präsident, TV Märwil

2500 Buben und Mädchen, so viel Turnernachwuchs aufs Mal ist nicht die Regel. Die Jugendturntage finden sonst in zwei Regionen statt, sagt Carmen Schär, vom Thurgauer Turnverband. Der Turnverein Märwil stemmt diesmal den zusammengefassten Grossanlass.

«Wegen der Hitze haben wir uns entschieden, für die Kinder einen kleinen Wasserpark mit Planschbecken, Sprinkleranlagen und einem Duschzelt einzurichten»

sagt OK-Präsident Marc Wellauer. Damit ist während des Tages für Abkühlung gesorgt.

Königsdisziplin in der Halle

Als besonders anspruchsvoll gilt am Thurgauer Jugendturntag der Hauptwettkampf im Einzelturnen. In der Turnhalle ist es trotz der vielen Turnerinnen und Turner still. Konzentriert absolvieren die Mädchen das Bodenturnen. Es bleibt genügend Zeit für weitere Durchgänge. Dasselbe gilt beim Turnen am Barren. Aus der Vogelperspektive, der Zuschauertribüne, schauen Eltern und andere Riegen dem sportlichen Wettkampf zu.

In der Turnhalle wurden die Einzelwettkämpfe durchgeführt. (Bild: Manuela Olgiati)

Zur selben Zeit stehen andere Riegen am Start beim Schnelllauf. Die Anweisungen geben die Riegenleiter. «Wir geben Vollgas», ruft einer. «Viel Wasser trinken», ermahnt eine junge Turnerin die Kinder während der Wartezeiten. Das Turnprogramm ziert auch das Seilziehen und spektakuläre Pendelstafetten. 160 Helfer, 250 Kampfrichter, 5000 bis 6000 Besucher während des Tages sind nur einige Zahlen, die Thurgauer Sportvereine hier gemeinsam bewältigen.