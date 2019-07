Mit 106 Stundenkilometer durch Hauptwil: 23-Jähriger muss Führerschein abgeben Die Kantonspolizei Thurgau hat in Hauptwil einen Autofahrer angehalten, der mit 106 Stundenkilometer innerorts unterwegs war. Ihm wurde der Führerausweis entzogen.

Der 23-Jährige fuhr innerorts mit 106 Stundenkilometer. (Symbolbild: Reto Martin)

(kapo/nat) Die Kantonspolizei Thurgau führte am Samstag an der Hauptstrasse in Hauptwil mit einem mobilen Radargerät Geschwindigkeitsmessungen durch. Kurz vor 14 Uhr passierte ein Autofahrer mit 106 Stundenkilometer die Messstelle in Richtung Gossau.

Der 23-jährige Sri Lanker überschritt nach Abzug der Sicherheitsmarge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 50 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht. Sein Führerausweis wurde zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.