In Weinfelden erwarten 21 Nationen 2000 Gäste am Kulturenfest Am Sonntag in neun Tagen findet auf dem Marktplatz das zweite Kulturenfest statt. Nachdem der Anlass bei der Premiere aus allen Nähten platzte, weiten die Organisatoren das Festgelände nun deutlich aus. Mario Testa

21 Nationen beteiligen sich am Kulturenfest. Im grossen Organisationskomitee sind all ihre Vertreter mit eingebunden. (Bild: Mario Testa)

Die Stimmung unter den Nationenvertretern ist sehr gut. An der letzten Sitzung des erweiterten Organisationskomitees vom Mittwochabend nahmen fast 40 Personen teil. Sie repräsentieren die 21 Nationen, welche sich am Sonntag, 26. August mit ihren Spezialitäten und kulturellen Beiträgen am Kulturenfest auf dem Marktplatz beteiligen. Das Fest steht unter dem Motto «An einem Tisch», es soll Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugezogenen ermöglichen.

«Ich finde es wichtig, dass die Leute auch andere Kulturen kennen lernen. Vor drei Jahren war ich schon dabei, es gab viele Komplimente.» - Mithusa Subramaniam,

Tamilin



Nach der sehr erfolgreichen Premiere vor drei Jahren, als anstelle der erwarteten 1000 sogar 1500 Besucher kamen, reagieren die Organisatoren und bauen aus. «Wir stellen nun ein Zelt für 1200 Gäste auf den Marktplatz, zusammen mit dem Wettersegel finden so bis zu 2000 Gäste ein Platz im Schatten», sagt Infrastrukturchef Beat Curau. Auf so viele Gäste ist auch das kulinarische Angebot ausgerichtet, wie OK-Präsident Roger Häfner sagt: «Jede der teilnehmenden Nationen kocht 300 kleine Portionen ihrer Spezialitäten. Die Gäste sollen nicht schon mit einem Teller den Bauch voll haben, sondern verschiedene Gerichte probieren können.»

Integrationsarbeit hat Tradition im Dorf

Im Vorfeld der Sitzung des grossen Organisationskomitees vom Mittwochabend informierten die Organisatoren des Kulturenfests die Medien über das geplante Programm und den Hintergrund des Anlasses. «Integrationsarbeit hat in Weinfelden eine schöne Tradition», sagt Gemeinderätin Ursi Senn-Bieri, Präsidentin der Integrationskommission. «Vier Jahre waren wir beim Periurbanprojekt dabei, was im ersten Kulturenfest gipfelte, dann haben wir auch das Kompetenzzentrum Integration KOI aufgebaut.»

«Das Kulturenfest ist eine spannende

Geschichte und ein sehr schöner Anlass. Ich hatte die Helfer für unseren Stand schnell beisammen.» - Balázs Csapó, Ungare

Laut Emine Ceyhan vom KOI meldeten sich immer mehr Gruppen für einen kulturellen Beitrag auf der Bühne im Festzelt an. «Es wird ab 12.15 Uhr Tanz- und Musikvorträge geben. Was noch fehlt, ist jedoch ein Schweizer Beitrag», sagt Ceyhan. Rund 250 Helfer stehen am Kulturenfest im Einsatz. «Sie zeigen grosses Engagement für den Zusammenhalt im Dorf», sagt Roger Häfner. Das Fest beginnt am Sonntag, 26. August um 10 Uhr und dauert bis 17 Uhr. Für einen einmaligen Betrag von 15 Franken können sich die Besucher dann beim kulinarischen Angebot bedienen.