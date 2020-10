Mit 2:0-Minisieg an die Spitze: Der HC Thurgau serviert zu Hause ein zähes Fondue Nach dem 4:2 gegen die GCK Lions verschlingt der HC Thurgau vor heimischem Publikum auch das zweite Farmteam auf dem Menüplan der Swiss League. Damit bleiben die Ostschweizer in der Güttingersreuti unbesiegt. Weil der EHC Kloten bei den GCK Lions 1:2 verliert, ist Thurgau nach drei Runden neuer Leader.

Fabio Hollenstein (Mitte) machte mit dem Powerplaytreffer zum 2:0 in der 49. Minute alles klar. Bild: Mario Gaccioli

Fabio Hollenstein, Adam Rundqvist, Darcy Murphy, Jérôme Lanz, Joel Moser, Jason Fritsche, Patrick Brändli, Janik Loosli: Sie alle versuchten in den Schlussminuten des ersten Drittels, den Zuger Goalie Luca Hollenstein zu bezwingen – und alle scheiterten. Spätestens jetzt war klar, dass das Spiel gegen die EVZ Academy so zäh wie ein abgekühltes Fondue werden würde.

15:6 lautete das Schussverhältnis nach 20 Minuten zu Gunsten des HCT. Die Mannschaft von Trainer Stephan Mair war überlegen, hatte Zug zum gegnerischen Tor und doch fehlte in der «heissen Zone» das Feuer. So konnte ja der Käse im Caquelon nicht flüssig werden. Selbst die ersten Strafen gegen die EVZ Academy brachten keinen Führungstreffer für das Heimteam mit sich. Im Angriff des HC Thurgau wird je länger je mehr ein zweiter Ausländer neben Murphy vermisst. Derek Hulak scheint mit seiner Hirnerschütterung nun doch länger auszufallen und Brandon Hagel, der Ersatz aus der NHL, wird nicht vor nächster Woche in der Ostschweiz eintreffen.

Rehak beweist Übersicht und schiesst nicht selber

Bei der 2:3-Niederlage am Mittwoch in La Chaux-de-Fonds hatte Rapperswils Leihgabe Frantisek Rehak die Lücke des zweiten Ausländers teilweise gefüllt. Und der erst 20-jährige Tscheche mit Schweizer Lizenz gab auch daheim gegen die EVZ Academy die Initialzündung zum 2:0-Sieg. Kurz nach Spielmitte stand Rehak in aussichtsreicher Position vor dem Zuger Tor. Doch anstatt selber zu schiessen, bewies er Übersicht und bediente Adam Rundqvist, der aus spitzem Winkel das offene Tor vor sich hatte – 1:0.

Das Fondue wäre jetzt warm gewesen, doch nun fehlte das Brot. Oder anders ausgedrückt: Das Spiel wurde nicht besser. Janik Loosli hatte in der 37. Minute mit einem Sololauf die Vorentscheidung auf dem Stock. Doch er zögerte zu lange und blieb im Schoner von EVZ-Goalie Hollenstein hängen. Die Erlösung brachte Thurgaus Hollenstein in der 49. Minute. Er nutzte die dritte Strafe gegen die EVZ Academy zum 2:0. So schmeckte nach dem Fondue wenigstens der Schluck Kirsch. Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben, lief der HCT indes nie. Dafür war Goalie Bryan Rüegger bei seinem ersten NLB-Shutout ein zu starker Rückhalt – und die EVZ Academy, bei der der Steckborner Marco Forrer verletzungsbedingt fehlte, ein zu schwacher Gegner.

Thurgau – EVZ Academy 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 545 Zuschauer – SR Eichmann/Fausel, Ammann/Nater.

Tore: 33. Rundqvist (Rehak) 1:0. 49. Hollenstein (Mosimann, Fechtig/Ausschluss Stoffel) 2:0.

Strafen: 2-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Lanz) gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (De Nisco) gegen EVZ Academy.

Thurgau: Rüegger; Schmuckli, Parati; Scheidegger, Fechtig; Wildhaber, Soracreppa; Schnyder; Murphy, Fabio Hollenstein, Loosli; Rehak, Rundqvist, Mosimann; Baumann, Brändli, Spannring; Lanz, Fritsche, Moser.

EVZ Academy: Luca Hollenstein; Gysi, Minder; Schüpbach, Vogel; Graf, Wüthrich; Kieni; Döpfner, Allenspach; Langenegger; Eugster, Schwenninger, De Nisco; Stoffel, Stehli, Derungs; Biasca, Schleiss, Barbei; Gradin.

Bemerkungen: Thurgau ohne Hulak, Hobi, Bischofberger, Moor (alle verletzt) und Hagel (noch nicht spielberechtigt). EVZ Academy ohne Forrer (verletzt).