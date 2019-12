20 bis 25 Millionen Franken gesucht: Die «Drachenburg» und das «Waaghaus» in Gottlieben sollen modernisiert und erweitert werden

Die heutige Eigentümerin Anita Bischler-Hummel lässt sich wie folgt zitieren: «Meiner Familie und mir war es stets ein grosses Anliegen, die historischen Räumlichkeiten von Drachenburg und Waaghaus der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Daher freut es mich ganz besonders, dass sich in Zusammenarbeit mit der in Gründung befindlichen Stiftung, ein erfolgversprechender Weg abzeichnet, den Gastronomiebetrieb auch in Zukunft aufrecht zu erhalten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es der Stiftung gelingen wird, durch bauliche wie konzeptionelle Massnahmen, der einzigartigen Location am Seerhein neuen Glanz zu verleihen.»

Der Gottlieber Gemeindepräsident Paul Keller freut sich ebenfalls über die Entwicklung: «Ich begrüsse diese Initiative sehr. Es ist vor allem gut, wenn man sieht, dass sich eine erfolgsversprechende Lösung für die Zukunft dieser Anziehungspunkte am Horizont abzeichnet.»