175 Jahre Kameradschaft im Männerchor Kurzrickenbach Am 21. April 1843 wurde der Kreuzlinger Chor gegründet. Nebst dem Gesang legen die Vereinsmitglieder viel Wert auf Kameradschaft. Am 23. September laden sie zum Jubiläumskonzert. Julia Christiane Hanauer

Mit Dirigentin Beatrice Hidber üben die Sänger im Singsaal des Pestalozzi-Schulhauses für ihren grossen Auftritt. (Bild: Reto Martin)

Es gab damals noch keine Elektrizität, kein Telefon oder Fernsehen. Was es aber im Jahr 1843 gab, waren 16 begeisterte Sänger, die am 21. April den Männerchor Kurzrickenbach ins Leben riefen. Gesanglich hat sich in den vergangenen 175 Jahren nichts geändert: Im Mittelpunkt des Chores stehen nach wie vor die Stimmen der Männer, a cappella und ganz ohne technische Unterstützung. 17 Mitglieder zählt der Verein heute und an seiner Spitze stehen Präsident Peter Güttinger und sein Vize Xaver Dahinden.

Nach der Probe sitzen sie zusammen

Die Entstehung sei wahrscheinlich kameradschaftlich ambitioniert gewesen, meint Xaver Dahinden. Es sei «eine Gründerzeit» gewesen, in der viele Männerchöre entstanden. Kameradschaft hat auch heute noch einen hohen Stellenwert. So sitzen die Mitglieder donnerstags nach der Probe noch immer zusammen. Befindet sich einer von ihnen in Not, bekommt er Unterstützung. «Der Männerchor hat auch eine soziale Funktion», sagt Dahinden. Wie sie selbst zum Männerchor kamen? «Wir sind überredet worden», sagen beide und lachen. Während Peter Güttinger bereits vorher in einem anderen Chor gesungen hatte, war es für Xaver Dahinden eine Premiere. Überzeugt sind sie längst, ist der eine doch bereits seit 30 und der andere seit 36 Jahren dabei. Das Besondere seien die gemeinsamen Ziele, die man habe, um zu einem bestimmten Zeitpunkt die gesanglichen Leistungen abzurufen.

Und die Herausforderungen? Lieder zu gestalten und zur Präzision zu bringen. Aber auch Auftrittskompetenz, sprich, die Aufregung vor Auftritten in Zaum zu halten. Xaver Dahinden hat eine einfache Therapie: «Immer wieder auftreten.» An Gelegenheiten dazu mangelt es nicht – bis zu sieben Mal im Jahr steht der Chor auf der Bühne.

Das Bergecho aus Wolfach reist zum Jubiläum an

Am 23. September steht nun der Höhepunkt des Jahres an: das Jubiläumskonzert. Die Planungen dafür laufen seit zwölf Monaten. Lokaler Mittelpunkt ist die Kirche Kurzrickenbach, in der am Morgen ein Gottesdienst mit Pfarrerin Andrea Stüven gefeiert wird. Zu Gast ist der MGV Bergecho St. Roman aus Wolfach, der gemeinsam mit dem Männerchor Kurzrickenbach den Gottesdienst musikalisch gestaltet. Am Nachmittag findet dann das grosse Jubiläumskonzert statt, bei dem neben dem Männer- sowie dem Gastchor auch Organist Joseph Bannwart und Solistin Beatrice Hidber auftreten. Zu Gehör kommen weltliche und geistliche Gesänge. Wer nicht bis zum Jubiläumskonzert warten möchte, kann den Männerchor übrigens bereits am Sonntag, 16. September, beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Scherzingen hören.