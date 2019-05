150 Jahre Seelinie und Gütertrajekt: Feierlaune rund um den Bodensee Grosser Bahnhof in Romanshorn und Kreuzlingen: Mit einem Volksfest feierten am Wochenende bei garstigem Wetter Bahnen, die Schifffahrtsunternehmen sowie sieben Städte um den See das Jubiläum. Max Eichenberger/Desirée Müller

Daria Martinoni, Leiterin Region Ost SBB, und der Romanshorner Stadtpräsident David H. Bon taufen am Samstag den neuen Fernverkehr-Doppelstockzug auf den Namen «Romanshorn». (Bild: Max Eichenberger)

1869 war der erste Abschnitt der Seelinie zwischen Romanshorn und Rorschach eröffnet worden. Im selben Jahr wurden die ersten Trajekterbindungen über den See aufgenommen und Güterwaggons auf Schiffen nach Friedrichshafen und Lindau übersetzt. Während die Betreiber 1976 den Gütertrajekt eingestellt hatten, erlebte die SBB-Seelinie ab 2002 eine Renaissance.

Hauptfestort am seeumspannenden Jubiläumswochenende war der Knotenpunkt Romanshorn. So konnten Besucher mit dem legendären Roten Pfeil (Churchill-Express) und dem nigelnagelneuen Fernverkehr-Doppelstockzug Dosto Extrafahrten unternehmen. Romanshorns Stadtpräsident David H. Bon und Daria Martinoni, Leiterin Region Ost SBB, tauften am Samstag einen Bombardier-Zug auf den Namen «Romanshorn».

Ein wichtiges Drehkreuz seit eh und je

Romanshorn sei schon seit jeher ein wichtiger Güterumschlagplatz und ein bedeutendes Personen-Drehkreuz, sagte Bon bei seinem letzten öffentlichen Auftritt. Die lindengrüne Farbe seiner Krawatte möge Symbol dafür sein, dass die Stadt weiter prosperiere und damit auch der öffentliche Verkehr: Die Romanshorner dürften «stolz und selbstbewusst» sein. Ein nächster Schritt wäre der erhoffte Halbstundentakt der Fährverbindung nach Friedrichhafen. Zu Jubiläumsfahrten liefen ebenfalls eine Eventfähre und das Motorschiff «Alte Rhy» aus.

Die MF Romanshorn, beladen wie in alten Zeiten. (Bild: Max Eichenberger)

Auf das Fährdeck der MF «Romanshorn» wurde eigens ein Bahngüterwagen gesetzt. Zu ihm gesellten sich neben den vielen Jubiläumspassagieren ein von Max Hasler gesteuerter Saurer-Oldtimerbus, Jahrgang 1933, und ein Doppelstockbus der neuesten Generation von Postauto AG.

Erinnerungsfotos mit Seltenheitswert

Besichtigt werden konnten ausserdem der stolze Raddampfer «Hohentwiel» aus der Belle Epoque des Bodensee-Tourismus sowie das in diesem Frühling fertig restaurierte Motorschiff «Österreich». Oberkapitän Erich Hefti war in seiner Uniform ein gefragter Mann für Erinnerungsfotos. Wegen des garstigen Wetters habe man «einiges umdisponieren» müssen, bilanzierte ein trotzdem zufriedener OK-Chef Jörg Brack.

Schautafeln an der Hafenkante sowie das Museum am Hafen mit einer Sonderausstellung luden die Besucher ausserdem ein. Die Post gab Sonderbriefmarken heraus und verkaufte diese in einem historischen Güterwagen. Am Sonntag wohnte eine grosse Besucherschar der Taufe des Maskottchens Thurbi, der SBB-Tochter Thurbo.

Thurbis grosser Auftritt. (Bild: Max Eichenberger)

Alex Scheidmann

vom Modelleisenbahnclub Kreuzlignen

(Bild: Andrea Stalder)