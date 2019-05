150-Jahre-Seelinie: Die Post präsentiert zwei Sonderbriefmarken

«Die Briefmarken sind sehr ästhetisch geworden. Sie erinnern mit den beiden Sujets an ein wichtiges Stück Geschichte der Stadt Romanshorn», sagt Talina Fischer aus Amriswil, die der Präsentation beiwohnte. Oskar Steinmann, Philatelist aus Zürich, sieht dies genauso, und er ist mit den Briefmarken zufrieden. «Es ist interessant, den Hintergründen dieser Briefmarken nachzugehen.» Es sei schade, dass Briefmarken heutzutage an Bedeutung und die Philatelie damit an Beachtung verliere. Auch Carmela Lüchinger aus St. Gallen gefällt der «Sprung» von Alt zu Neu, und sie lobt die perfekte Umsetzung. «Es ist sofort erkennbar, was der Künstler auf den Marken darstellt.» Lüchinger ist aber nicht nur von den Briefmarken begeistert. Interessant seien auch die Ansprachen von Bernard Kallen und Claudius Graf-Schelling gewesen.

Gestalter aus Rorschach, Willi Spirig, signiert seine Werke am Samstag von 14 bis 16 Uhr im Hafen Romanshorn. (pas)