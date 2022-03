150-Jahr-Jubiläum Das grosse Fest kann endlich steigen: Die Jugendmusik Kreuzlingen holt im Juni ihr Jubiläum von 2021 nach Das verschobene Jubiläumsfest der Jugendmusik Kreuzlingen findet vom 24. bis 26. Juni im Dreispitz Kreuzlingen ohne Einschränkungen statt. Die drei Festtage stehen unter den Mottos Party, Gala und Gäste. 2021 wurde die Jugendmusik Kreuzlingen 150 Jahre alt und gehört damit zu den ältesten Jugendmusiken der Schweiz.

Das Blasorchester der Jugendmusik Kreuzlingen JMK mit seinen neuen Uniformen von 2021. Bild: PD/Reto Bollinger

Gross war die Enttäuschung bei den jungen Musikantinnen und Musikanten der Jugendmusik Kreuzlingen (JMK), als das Fest zum 150-Jahr-Jubiläum im Juni 2021 abgesagt werden musste. Zum Trost erhielten sie ihre neuen Uniformen trotzdem schon im Jubiläumsjahr. Zusammen mit dem reich bebilderten Jubiläumsbuch wurden die Uniformen an einem kleineren Anlass am 18. Juni 2021 präsentiert.

Nun wird das grosse Fest an drei Tagen nachgeholt: Am Freitag, 24. Juni, ist Party angesagt: Hauptact ist die «Kirchweih-Kapelle» aus der Innerschweiz. Das Galakonzert mit dem Symphonischen Blasorchester (SBO) Kreuzlingen und dem Blasorchester der JMK, beide unter der Leitung von Stefan Roth, findet am Samstag statt. Drei Uraufführungen und als Stargast ein Klarinetten-Solist aus Bari sind die Höhepunkte des Abends.

Am Sonntag spielen die Gastformationen aus Frauenfeld, Konstanz und Zürich, sowie der Kreuzlinger Tambourenverein, die «Seeburgmusikante» sowie die Nachwuchsformationen der JMK. Speziell für das Jubiläum hat Ehrendirigent René Messmer ehemalige JMKler aus der ganzen Schweiz zusammengetrommelt und ein fast 100-köpfiges Orchester gebildet. Durch den Anlass führt der bekannte TV-Moderator Patrick Hässig.

In der Galerie des Dreispitz Sport- und Kulturzentrums Kreuzlingen wird zudem eine Ausstellung mit vielen Gruppenfotos, früheren Uniformen und anderen Exponaten aus allen Epochen der 150-jährigen Geschichte der JMK gezeigt.

Musikschule und Orchesterwelten

Die JMK ist amtierende Schweizer Meisterin in der höchsten Stärkeklasse und hat an vielen Musikfesten und Wettbewerben im In- und Ausland beste Resultate erspielt. Neben dem JMK Blasorchester gibt es die Nachwuchsformationen JMK Minis, JMK, Kids und JMK Teens.

An den Instrumenten ausgebildet werden die jungen Musizierenden in der eigenen Musikschule JMK, wo fast alle Instrumente sowie Gesang und Tanz – in Kooperation mit der Ballettschule Kreuzlingen – gelehrt werden. Seit neustem gibt es die JMK Popfactory für die Stilrichtungen Pop und Jazz. (red)