120 Stände am Bischofszeller Adventsmarkt

Zum Erfolg des Bischofszeller Adventsmarkts trägt auch das attraktive Rahmenprogramm bei. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 29. November, um 18 Uhr statt. Begleitet von Eseln und Samichläusen, erscheint St. Nikolaus vor dem Rathaus in der Marktgasse. Dort hält heuer Regierungsrat Walter Schönholzer die Begrüssungsansprache. Umrahmt wird der Auftakt von einer Bläsergruppe der Stadtmusik Bischofszell. Um 19.30 Uhr steht an gleicher Stelle der Auftritt der MG Brass Band Hauptwil auf dem Programm.

Am Samstag, 30. November, 11 Uhr, laden die Musikschule Bischofszell und der Lehrerchor Blech zum Offenen Singen in der Pelagiuskirche ein. Tradition haben bereits die vor allem bei Kindern beliebten Chlausfahrten, zu denen der Verein Eurovapor aus Sulgen am Sonntag, 1. Dezember, einlädt. Der Zug verkehrt von 11 bis 16 Uhr stündlich ab dem Bahnhof Bischofszell Stadt.

Am Sonntag, dem dritten und letzten Tag, gibt die Stadtmusik Bischofszell unter der Leitung von Dirigent Roger Ender in der Johanneskirche ein Konzert. Es beginnt um 15 Uhr und kann gratis besucht werden. Das detaillierte Programm ist auf dem Flyer und im Internet unter www.adventsmarkt-bischofszell.ch aufgeführt. (st)