120 Heinzen versammeln sich am ersten Heinzentreffen überhaupt

Nach dem internen Anlass «Heinzentreffen» im Festzelt in der Groosswise zwischen Weinfelden und Märstetten am Bahndamm folgt am Samstag der zweite Anlass von Harald Jöhr und Manuel Strupler. Im Rahmen ihres öffentlichen Anlasses «Erntedankfest» gibt es im Festzelt über Mittag zwischen 11.30 und 14 Uhr und abends ab 17 Uhr Wild-Metzgete. Es wird Wild aus regionaler Jagd serviert. Für die Kinder steht vor dem Festzelt eine Hüpfburg parat.