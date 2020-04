Ein 100000-Volt-Konzert in einem leerem Lokal in Balterswil Dank einer guten Idee kamen Boogie- und Bluesliebhaber per Livestream auf ihre Kosten.

Pete Borel, Eric Lee und Lukas Meier spielen im leeren Lokal, während «Heaven»-Geschäftsleiter Freddy Weibel das Konzert filmt und live in die Stuben der sonst anwesenden Gäste überträgt. (Bild: Christoph Heer)

Eric Lee (Piano und Gesang), der «Mister 100'000 Volt» des Boogie, konzertiert mit Lukas Meier (Drums) und Pete Borel (Gitarre) und kein Mensch steht vor der Bühne. Ein Anblick, der schmerzt, aber in dieser Coronazeit unvermeidlich ist.

Nun denn, sagten sich die Musiker, besprachen sich mit den Betreibern des Heaven-Music-Clubs und starteten ein Konzert, das via Livestream zu den Musikliebhabern nach Hause übertragen wurde. Eric Lee sagt:

«Es macht trotz aufgestuhlten Lokals Spass, irgendwie spüre ich die Zuschauer, die zu Hause unser Konzert mitverfolgen.»

Und Eric Lee haut weiter in die Tasten seines Pianos. Schon nach kurzer Zeit bilden sich Schweissperlen auf seiner Stirn, selbstredend gibt er hundert Prozent Einsatz, auch wenn sich gerade mal zwei Personen im Heaven aufhalten.

Positive Kommentare auf Facebook

Auf Facebook sind es zuweilen rund zwei Dutzend User, die das Konzert live mitverfolgen, einer sogar auf einem Grossbildschirm. Die Kommentare sind dabei ausnahmslos positiv gestimmt. Von «jeeh» über «supi» und «mega», bis zu «cool» und «wow», erscheinen die Anmerkungen im Kommentarfeld. Dürfen die Besucher nicht ans Konzert, kommt das Konzert halt zum Besucher nach Hause, die heutigen sozialen Medien machen es möglich.

Nur kurze Zeit nach dem Gig zählte das Konzert auf Facebook über 400 Aufrufe; nicht schlecht, doch es geht noch besser. Spätestens am Wochenende vom 24. und 25. April soll es wieder Konzerte geben. Laut Heaven-Geschäftsleiter wird es wohl «leider» erneut via Livestream übertragen, es sei denn – und das hoffen insgeheim wohl alle – am 19. April werden die Sicherheitsdispositive betreffend Coronavirus vom Bund gelockert und es dürfen wieder Besucher vor Ort mit dabei sein.