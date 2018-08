100'000. Besucherin im Kreuzlinger Hörnli ist ein Stammgast Dank des schönen und heissen Wetters strömen die Badegäste ins Freibad Hörnli in Kreuzlingen. Marianne König wurde mit dem 100'000 Eintritt registriert. Annika Wepfer

Blumen für Marianne König von Chefbademeister Dominique Assire und Jürg Schlatter, dem Präsidenten der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli. (Bild: Annika Wepfer)

So viele Besucher wie dieses Jahr habe das Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen das letzte Mal vor drei Jahren gehabt, sagt Jürg Schlatter, Präsident der Genossenschaft Schwimmbad Hörnli, an der gestrigen Medienorientierung. Am Donnerstag wurde die 100000. Besucherin, Marianne König aus Bottighofen, geehrt. «Ich kenne das Hörnli seit meiner Jugendzeit, da ich in Kreuzlingen geboren und aufgewachsen bin. Jeden Morgen gehe ich hier schwimmen. Man könnte mich schon fast als Stammkundin sehen», erzählt König. Schlatter und Chefbademeister Dominique Assire übergaben dem besonderen Badegast ein Jahresabonnement für 2019 und einen grossen Blumenstrauss, welchen sie mit grosser Freude annahm.