1.-Liga-Handball Die NLB dürfte ein Traum bleiben: Der HC Arbon und der SC Frauenfeld tun sich in den Aufstiegsspielen schwer Die Thurgauer 1.-Liga-Handballer warten in der Aufstiegsrunde noch auf ihre ersten Siege. Während Frauenfeld am Wochenende gegen Emmen immerhin punktete, steht Arbon nach zwei Spielen ohne Zähler da.

Die Frauenfelder (Lucius Graf, rechts) und die Arboner (Vedran Banic, Mitte) kommen in den Aufstiegsspielen nicht mehr recht vom Fleck. Bild: Mario Gaccioli (Arbon, 27. November 2021)

Als Erster und Zweiter haben sich der HC Arbon und der SC Frauenfeld in der 1.-Liga-Hauptrunde zum Ende des vergangenen Jahres für die Aufstiegsrunde zur NLB qualifiziert. Die beiden Teams hatten damit ein erstes Saisonziel erreicht. Der Ligaerhalt war geschafft, alles, was noch kommen sollte, war und ist Zugabe.

Diese Zugabe ist für Arbon und Frauenfeld in den ersten beiden Spielen mager ausgefallen. Für Arbon setzte es gegen Yverdon eine 24:32-Niederlage ab und 27:35 verlor das Team von Trainer Vedran Banic gegen Dagmersellen. Nur leicht besser ist die Ausbeute für Frauenfeld mit der 37:31-Niederlage gegen GC Amicitia/Küsnacht und dem 27:27-Unentschieden gegen Emmen. «Jeder auswärts erkämpfte Punkt ist positiv zu werten», sagt Frauenfelds Trainer Urs Schärer und freut sich über die kämpferische Leistung seines Teams am vergangenen Wochenende.

Schärer ist sich bewusst, dass es für sein Team schwer werden wird, nach den 14 Runden auf einem der ersten beiden aufstiegsberechtigten Plätze zu liegen. Dies umso mehr, als aktuell die verletzungsbedingten Ausfälle in seiner Equipe gross sind. «Einen Aufstiegsdruck verspüren wir nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob unser Team und unser Verein für einen Aufstieg in die Nationalliga B schon bereit wären», sinniert Schärer. Trotzdem will er mit seiner Mannschaft weiter hart trainieren und so oft punkten wie nur möglich.

Ausfall von Arbons Topskorer Thierry Gasser wiegt schwer

Mit 98 Toren in zwölf Spielen war Thierry Gasser der unbestritten Topskorer der 1.-Liga-Hauptrunde. Er erzielte jedes vierte Tor des HC Arbon. Dies unterstreicht die Wichtigkeit seiner Präsenz auf dem Spielfeld. Doch schon in der Schlussphase der Hauptrunde hatte er Schulterprobleme. Diese Verletzung ist nun der Grund, dass er in den Aufstiegsspielen fehlt. «Es ist mir bewusst, dass meine Anwesenheit für unser junges Team wichtig wäre. So fehlt bei uns aktuell eine Leaderfigur», sagt Gasser. Erschwerend kommt hinzu, dass Arbons Trainer Vedran Banic im Gegensatz zur Hauptrunde sich selber nun nicht mehr als Spieler nominiert.

Doch die beiden Niederlagen nur dem Umstand der fehlenden Erfahrung zuzuschreiben, wäre wohl nicht ganz schlüssig. So hat Präsident Andreas Angehrn nach dem 27:35 gegen Dagmersellen festgehalten: «Diese deutliche Niederlage den Verletzungen und der fehlenden Routine zuzuschreiben, wäre diesmal zu einfach. Gegen einen keineswegs unschlagbaren Gegner haben wir weder im Angriff noch in der Verteidigung unser gesamtes Leistungsvermögen abgerufen. Ein Umstand, den es im nächsten Spiel auswärts gegen einen der Aufstiegsfavoriten GC Amicitia/Küsnacht unbedingt zu korrigieren gilt.» Doch dazu ist es am vergangenen Samstag noch nicht gekommen.

Spiel wegen Corona auf diesen Donnerstag verschoben

Zu den Verletzungen bei den Arbonern kamen noch Coronafälle hinzu, sodass mit nur noch sieben zur Verfügung stehenden Feldspielern die Partie gegen die Zürcher auf diesen Donnerstag verschoben werden musste. Die Vorzeichen für den weiteren Saisonverlauf der Oberthurgauer sind eher ungünstig. «Die Nationalliga B käme für unsere Mannschaft so oder so wohl zu früh», sagt Thierry Gasser. «Wir nehmen jetzt einfach ein Spiel nach dem andern und schauen, was sich so noch ergibt. Immerhin der Ligaerhalt steht fest und wir können wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln.»

1. Liga Männer Aufstiegsrunde

Emmen – Frauenfeld 27:27 (12:12). Dagmersellen – Nyon 29:32 (14:14). Yverdon – Siggenthal/Vom Stein Baden 36:30 (16:15). Nyon – Yverdon 22:30 (9:14). GC Amicitia/Küsnacht – Arbon auf Donnerstag (20.30 Uhr) verschoben. – Tabelle: 1. Yverdon 3/6. 2. Dagmersellen 3/4. 3. GC Amicitia/Küsnacht 2/4. 4. Emmen 3/3. 5. Nyon 3/2. 6. Frauenfeld 2/1. 7. Siggenthal/Vom Stein Baden 2/0. 8. Arbon 2/0. - Die beiden nach 14 Runden erstklassierten Teams spielen nächste Saison in der NLB.