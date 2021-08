Kreisgericht St.Gallen Nach Sex mit einer Minderjährigen: Gericht verurteilt 19-Jährigen, verzichtet aber auf eine Bestrafung Ein 13-jähriges Mädchen und ein 19-jähriger Mann hatten einvernehmlichen Sex. Das Gericht anerkannte den besonderen Fall einer «Jugendliebe».

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten, eine Busse, eine Landesverweisung von fünf Jahren und ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen verlangt. Sam Thomas

Vor dem Kreisgericht St.Gallen musste sich ein junger Mann verantworten, der mit einem Mädchen Geschlechtsverkehr hatte, das erst 13 Jahre alt war. Der Sex war einvernehmlich. Beide wussten aber, dass sich der Mann damit strafbar machte.

Über soziale Netzwerke kennengelernt

Die beiden lernten sich über Social Media kennen. Sie schrieben und telefonierten miteinander und tauschten sich über verschiedene Themen wie Hobbies, Alltag und persönliches Leben aus. Das Mädchen gab an, 13 Jahre alt zu sein, der Beschuldigte sagte, er sei im Jahr 2000 geboren worden. Im Oktober 2019 fragte sie ihn, ob sie «zusammen» seien, was er bejahte.

Wenige Tage später fand ihr erstes persönliches Treffen ist St.Gallen statt. Zuvor hatten sie in ihrem Chat darüber diskutiert, dass gemeinsamer Sex strafbar sei und sie deshalb vorsichtig sein müssten. Laut Anklageschrift äusserte der Beschuldigte Bedenken, worauf ihm das Mädchen erwiderte, es liebe ihn aber. Auch teilte es ihm mit, es habe Kondome gekauft.

Bereits bei diesem ersten Treffen kam es zum Geschlechtsverkehr. Beim dritten Treffen stellte die 13-jährige den Beschuldigten ihrer Mutter vor, die nichts gegen die Freundschaft der beiden einwendete. Irgendwann habe sie ihm erzählt, für sie sei es nicht das «erste Mal» gewesen, erzählte der Beschuldigte an der Gerichtsverhandlung. Sie habe schon vor ihm mit Jungs Geschlechtsverkehr gehabt. Das habe ihn gestört, weil er vorher noch nie intim mit einer Frau gewesen sei. Deshalb habe er Schluss mit ihr gemacht.

Im Jahr 2000 oder 1997 geboren?

In der Befragung des Beschuldigten versuchte der Einzelrichter zunächst, das wahre Alter des afghanischen Flüchtlings herauszufinden. Als er Ende 2015 ohne Pass in die Schweiz gekommen sei, hätten die Behörden sein Geburtsdatum mit 1. Januar 1997 angegeben, da für sie aus seinen Papieren aus Afghanistan sein wahrer Tag der Geburt nicht klar ersichtlich gewesen sei, erklärte dieser. Dieses Datum aber sei falsch und das habe er auch gesagt. In seiner Heimat gebe es eine andere Zeitrechnung.

Die Verteidigerin betonte, ihr Mandant habe die Migrationsbehörden lange vor diesem Strafverfahren darauf aufmerksam gemacht, dass er im Jahre 2000 geboren sei. Zum Tatzeitpunkt sei er somit erst 19 Jahre alt gewesen, was zur Folge habe, dass Artikel 187 Absatz 3 des Schweizerischen Strafgesetzbuches zur Anwendung komme. Dieser besage, dass die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen kann, wenn der Täter zur Zeit der Tat das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat und besondere Umstände vorliegen. Der Gesetzgeber habe Absatz 3 bewusst formuliert, um die sogenannte «Jugendliebe» zu entkriminalisieren.

Es entwickelte sich eine Liebesbeziehung

In diesem Fall gehe es nicht darum, dass ein erwachsener Mann eine Minderjährige nur des Sex wegen verführt habe, betonte die Verteidigerin weiter. Zwischen dem Mädchen und ihrem Mandanten habe sich eine Liebesbeziehung entwickelt, die Merkmale wie kennenlernen, flirten, und sich annähern beinhaltet habe. Auch habe das Mädchen ihren Freund der Mutter vorgestellt. Unbestritten sei auch, dass die Initiative zum Sex vor allem von der Minderjährigen ausgegangen sei. Sie habe sich gerne als älter und erwachsen ausgegeben. Ihr Mandant sei bestens in der Schweiz integriert, spreche deutsch, spiele in seiner Freizeit Theater und habe eine für den Lebensunterhalt ausreichend bezahlte Arbeit, bei der er sich sehr einsetze.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten, eine Busse, eine Landesverweisung von fünf Jahren und ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen verlangt. Die Verteidigerin beantragte eine Verurteilung im Sinne der Anklage, jedoch keine Bestrafung.

Richter folgt den Anträgen der Verteidigung

Der Einzelrichter folgte im Wesentlichen der Argumentation der Verteidigung und sah von einer Bestrafung des Beschuldigten ab. Entsprechend sprach er auch keine Landesverweisung und kein Tätigkeitsverbot aus. Es gebe tatsächlich mögliche Hinweise, dass im Papier, das der Beschuldigte aus seinem Heimatland mitgebracht habe, das Jahr 2000 als Geburtsjahr angegeben sei und er zum Tatzeitpunkt das 20. Altersjahr noch nicht erreicht habe, erklärte er zum Urteil.

Wie die Verteidigung anerkenne auch er in diesem Fall besondere Umstände. Der Beschuldigte habe in der Befragung sehr ehrlich ausgesagt. Auch wenn es sich wohl bei beiden nicht um die vermeintlich grosse Liebe gehandelt habe, sei doch zwischen den beiden eine Jugendliebe erkennbar geworden.