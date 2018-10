Kreisgericht St.Gallen muss entscheiden: Wurde eine Tschechin zur Prostitution gezwungen?

Zwei Tschechen nahmen 2011 eine Frau in die Schweiz. Am Zoll in Au wurden sie angehalten, die Frau gab an, sie werde zur Prostitution gezwungen. Das Kantonsgericht St.Gallen muss nun darüber urteilen, ob es ein Fall von Menschenhandel war.