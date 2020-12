Kreisgericht St. Gallen Zu lebenslangem Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen verurteilt: Schweizer belästigt 13-jähriges Mädchen via Whatsapp Ein über 30-jähriger Schweizer hat im Darknet nach verbotenen pornografischen Bildern gesucht. Ausserdem hat er über Whatsapp ein 13-jähriges Mädchen belästigt. Nun musste er sich vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten.

Über Monate chattete ein über 30-jähriger Mann mit einem 13-jährigen Mädchen via Whatsapp.





Bild: Christof Schürpf

Der Beschuldigte musste sich vor dem Kreisgericht St.Gallen wegen mehrfacher harter Pornografie verantworten. Laut Anklageschrift suchte er zwischen Juni 2019 bis März 2020 bei sich zu Hause im Darknet nach Bilddateien mit verbotenem pornografischem Inhalt. Er schaute sich die Dateien nicht nur an, sondern lud sie auch herunter und speicherte sie auf seinem Laptop. Zudem chattete er über mehrere Monate mit einem 13-jährigen Mädchen und soll ihr dabei auch seine Liebe gestanden haben. Er kontaktierte sie selbst dann noch, als sie ihn immer wieder aufforderte, sie in Ruhe zu lassen.

Betrunken seine Liebe gestanden

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen verneinte der Beschuldigte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft nicht. Er betonte aber, das Mädchen habe als erste Kontakt zu ihm aufgenommen. Er habe gemerkt, dass sie sich sehr für Drogen interessiere, weshalb er versucht habe, sie von «schlechten Schritten» abzuhalten. Er habe ihr immer wieder gesagt, sie solle mit dem Rauchen und Alkoholtrinken aufhören.

Als er dem Mädchen seine Liebe gestanden und per Chat Annäherungsversuche gemacht habe, sei er betrunken gewesen, erklärte der Beschuldigte weiter. Es sei aber absolut nie seine Absicht gewesen, seine Annäherungsversuche in die Realität umzusetzen. Zum Konsum der pornografischen Bilder aus dem Darknet sagte er, ihn würden Mädchen in der Pubertät anziehen. Für ihn seien sie keine Kinder mehr und sollten auch nicht so behandelt werden.

Ehrenamtliche Arbeit einziger Halt

Die Staatsanwaltschaft beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten, eine Busse, die Anordnung von Bewährungshilfe und ein berufliches und ehrenamtliches Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen. Ihm sei klar, dass er eine Strafe erhalten müsse, und er sei auch bereit, über längere Zeit Bewährungshilfe anzunehmen, erklärte der Beschuldigte zum beantragten Strafmass. Jedoch könne er das Tätigkeitsverbot nicht verstehen und nicht akzeptieren. Er trainiere in einem Sportclub Kinder, und diese ehrenamtliche Arbeit sei sein einziger Halt und gebe ihm eine Struktur im Leben. Mit 100-prozentiger Sicherheit werde er nie Mädchen real belästigen.

Kinder brauchen besonderen Schutz

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen ging auf den Antrag des Beschuldigten nicht ein und sprach ein lebenslanges Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen aus. Bei 13-jährigen Mädchen handle es sich um Kinder, die geschützt werden müssten, erklärte er dazu. Das Gesetz kenne in diesem Punkt keinen Ermessensspielraum. Im Weiteren sprach das Kreisgericht St.Gallen eine mildere Strafe aus, als es die Anklage gefordert hatte. Es sanktionierte den Beschuldigten mit einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 40 Franken und ordnete Bewährungshilfe an.