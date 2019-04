Kolumne Kräuterbörse im Schulhaus Wigoltingen Am 19. Mai entscheidet sich, wer den freien Ständeratssitz von Karin Keller-Sutter übernimmt. Wie bei Wahlen und Abstimmungen üblich, richtet die St. Galler Staatskanzlei im Pfalzkeller ein Wahlzentrum ein. Es ist öffentlich und frei zugänglich. Aber Ordnung muss sein. «Anwesende Medienschaffende im Pfalzkeller werden die Ergebnisse zuerst erfahren», heisst es in der Einladung. Silvan Lüchinger

Roger Martin mit seiner Frau Sabina und Urs Köppel vom Wahlkomitee. (Bild: Andrea Stalder)

Die Kandidaten werden im Lauf der Woche informiert. In Romanshorn hat der parteilose Roger Martin den Amtsinhaber David H. Bon aus dem Gemeindepräsidium bugsiert. Nach der Wahl überlegt sich Martin, einer Partei beizutreten, falls es für Romanshorn gut wäre, wenn er im Kantonsrat sässe. Jetzt sind manche Wähler hässig. An der Wahlfeier liess ein Wahlhelfer von der SVP zudem wissen, seine Partei habe sich finanziell «gross engagiert». Er habe von der SVP kein Geld erhalten, sagt der parteilose Roger Martin. Das sei an die Findungskommission geflossen. Vor der Wahl und nach der Wahl – Romanshorn bleibt Romanshorn.

Silvan Lüchinger.

Flade, Losentscheid und kein Ende der Diskussion. Viele St. Galler Eltern wollen nach wie vor nicht akzeptieren, dass ihr Kind nicht die Katholische Kantonssekundarschule besuchen kann, sondern einem normalen Schulhaus zugewiesen wird. Dabei wäre es doch so einfach. Die Stadt soll ihre ganze Oberstufe an die Flade abtreten – dann sind alle Schüler Fladen und alles ist gut.

Die Nationalratswahlen rücken näher, die Parteien von links bis rechts sind im Nominationsmodus. Die St. Galler CVP steigt mit vier Listen ins Rennen: Zwei regionale Hauptlisten und zwei ebenso regional zusammengestellte Listen der Jungen CVP sollen möglichst viele Stimmen bringen. Böse Zungen behaupten, damit sei jeder CVP-Wähler gleichzeitig auch Kandidat.

Das Sekundarschulhaus in Wigoltingen. (Bild: Reto Martin)

An der Dorfschule Wigoltingen wird gemobbt. Über einen Whatsapp-Chat sind Drogen im Angebot und manche Schüler haben nebst Bleistiften auch ein Butterfly-Messer im Rucksack. So steht es mindestens in einem Elternbrief der Schule. Auf Nachfrage gibt der Schulleiter zuerst freimütig Auskunft, zieht seine Aussagen dann aber zurück. So schlimm, wie es tönt, sei es dann doch nicht in Wigoltingen. Die Eltern können aufatmen. Das Mobbing ist ein Zickenkrieg, der Drogenhandel eine Kräuterbörse und die Butterfly-Messer sind nicht scharf.

Der älteste Verkehrskreisel des Kantons St. Gallen liegt nicht in der Hauptstadt und auch in keiner anderen Stadt. Das Jahr 1991 wurde geschrieben, als er auf der Tübacher Landhauskreuzung in Betrieb ging. Alt genug wäre der Kreisel also, um ihm auch künstlerisch die Ehre zu erweisen. 140 000 Franken hatte der Gemeinderat dafür vorgesehen. Dekadent sei das, schimpfte ein Redner an der Bürgerversammlung. Ein paar schöne Blumen täten es auch, meinte ein anderer. Der Kredit wurde abgelehnt. Es stimmt halt schon: Von den Reichen lernt man sparen.

845 Mal sind Bundesbeamte zwischen 2012 und 2017 von Zürich nach Genf oder umgekehrt geflogen. Mit 441 Flügen im selben Zeitraum war auch der Beamtentransport zwischen Zürich und Lugano äusserst rege. Keine Rede ist hingegen von Flügen auf der Achse Zürich–Altenrhein. Da wird eine ganze Region abgehängt. Was machen die Ostschweizer Bundesparlamentarier eigentlich den ganzen Tag?

Nedim Bajrami (GC) gegen Leonel Mosevich (FCSG). (Bild: Marc Schumacher/freshfocus)

Zuletzt ein torloses Unentschieden, davor drei Niederlagen in Serie. Der FC St. Gallen steht nicht dort, wo er gern stünde. Andernorts geriete der Trainer unter Druck. Nicht so in St. Gallen. «Ich hätte schlaflose Nächte, wenn er ginge», zitiert die Tageszeitung «Blick» Sportchef Alain Sutter. Und er stellt klar: An Zeidler wird nicht gerüttelt. So beginnen Trainerentlassungen.