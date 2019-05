Konstanz gehört nicht zum Kanton Thurgau – und wird ihm jetzt trotzdem weggenommen Die Schöne und der See: Gedanken über eine Beziehung, in der nie zusammengefunden hat, was eigentlich zusammengehört. Christian Kamm

Blick auf Konstanz von der Kreuzlinger Kapelle Bernrain aus. (Bild: Donato Caspari)

Liebe Ostschweiz, wenn Du zur Abwechslung einmal richtige Stadtluft schnuppern willst, dann musst Du nach Kreuzlingen fahren. Dort findest Du sie, die einzige Grossstadt der Ostschweiz. Kurz vor dem Girsbergtunnel die Autobahn verlassen, beim Kreisel die zweite Ausfahrt nehmen und in Bernrain oberhalb von Kreuzlingen den Blick schweifen lassen: Über dieses prächtige Stadtpanorama, ein Anblick, der in der Ostschweiz seinesgleichen sucht. Da liegen sie vor Dir, die Schöne und der See. Die Zwillingsstädte Kreuzlingen-Konstanz mit gemeinsam über 100'000 Einwohnern, eine Grossstadt also, eingebettet in eine wunderbare Landschaft. Der See glitzert und das Konstanzer Münster strahlt.

Spätestens jetzt muss man sich auf die ersten Unkenrufe gefasst machen. Was soll das mit diesem Kreuzlingen-Konstanz? Wenn schon müsste es umgekehrt Konstanz-Kreuzlingen heissen, denn die Grössenverhältnisse sind mit lediglich 22'000 Kreuzlinger Seelen gegenüber 85'000 in Konstanz glasklar. Hier gibt es nur eine richtige Stadt, Konstanz, und die liegt in Deutschland.

Stimmt schon. Nur kratzt das die Thurgauer Seele überhaupt nicht. Denn wir haben nun einmal drei Hauptstädte: Frauenfeld, die tatsächliche, eine heimliche in Weinfelden. Und die natürliche Hauptstadt, die – Landesgrenze hin oder her – Konstanz heisst. Wir Thurgauer sind schon seit Jahrhunderten das Hinterland dieses urbanen Zentrums, und wir stehen dazu.

Umgekehrt hatte die Stadt Konstanz lange genug Zeit, sich damit abzufinden, dass ihr das Hinterland abhandengekommen ist. «Ist Konstanz noch in Deutschland?», gehört deshalb nicht von ungefähr zu den in der Suchmaschine Google am häufigsten gestellten Fragen zur Metropole am Bodensee. Einer Stadt, die für uns Thurgauer so bedeutungsvoll ist, für Deutschland selbst aber nur den Stellenwert eines Nonvaleurs in einem (zugegebenermassen schönen) Niemandsland hat.

Wären wir, als Laune der Geschichte, irgendwann irgendwie zusammengekommen, wir, der Thurgau, und «seine» Stadt, spräche man heute in gesetztem Neudeutsch wohl von einer Win-Win-Situation. Konstanz-Kreuzlingen hätten den Status und das Ansehen der siebtgrössten Stadt der Schweiz, in deren Glanz sich auch die kleineren Landstädte Frauenfeld, Weinfelden oder Amriswil sonnen könnten.

Noch mehr aber wäre der Thurgau mit Konstanz im Rücken ein eidgenössischer Player, den man sogar im politischen Bern ernst nehmen müsste. Ein Tenor statt ein verschupfter Kirchenchor.