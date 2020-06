Kommission berät Bericht zu Radikalisierung und Extremismus in St.Gallen Radikale und extremistische Strömungen haben die Politik auch im Kanton St.Gallen alarmiert. Der Kantonsrat hat die Regierung deshalb beauftragt, die aktuellen und geplanten Präventionsmassnahmen gegen diese Strömungen aufzuzeigen.

Die Black-Lives-Matter-Demonstration in St.Gallen. Benjamin Manser

(red.) «Vorkommnisse wie das Grosskonzert von Rechtsradikalen 2016 im Toggenburg schockierten die Schweiz und liessen Forderungen nach Massnahmen gegen Radikalisierung und Extremismus laut werden», heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei St.Gallen. Der Bund reagierte mit einem «Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus».

Auf kantonaler Ebene verlangte ein Postulat einen Bericht über die bestehenden Präventionsmassnahmen sowie über diejenigen, die im «Nationalen Aktionsplan» vorgesehen sind.

Neue Anlaufstelle gegründet

Die St.Galler Regierung hat bereits 2018 entschieden, eine Präventionsmassnahme des «Nationalen Aktionsplans» umzusetzen. In der Folge ist im September 2019 die Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus (FAREX) gegründet worden.

Die Fachstelle dient der Prävention. Sie ist Anlaufstelle für das Umfeld von sich radikalisierenden Personen und bietet Beratung sowie Unterstützung für die Angehörigen. Ziel dieser Präventionsarbeit sei, mit einer frühen Intervention einen möglichen Radikalisierungsprozess zu stoppen, so die Staatskanzlei.



Fehlenden kantonalen Überblick

Es heisst weiter, dass unter dem Präsidium von Andreas Broger die vorberatende Kommission den Postulatsbericht beraten habe. Sie begrüsse die Präventionsarbeit von FAREX als Anlaufstelle für Eltern, Angehörige, Freunde und Arbeitgeber.

Die Kommission vermisse jedoch einen spezifisch kantonalen Überblick zu den konkreten Problemen im Bereich von Radikalisierung und Extremismus und über die konkreten kantonalen Massnahmen, die dagegen angezeigt seien.

Im September darüber beraten

Die Kommission beantragt dem Kantonsrat, auf den Bericht einzutreten. Sie unterbreitet aber gleichzeitig den Antrag, dass in einem weiteren Bericht die konkrete Arbeit von FAREX dargelegt wird. Dieser soll insbesondere auch eine aktuelle Bestandsaufnahme der Lage im Kanton hinsichtlich Radikalisierung und Extremismus präsentieren.



Der Kantonsrat berät die Vorlage in der kommenden Septembersession in einziger Lesung.