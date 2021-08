KOMMENTAR ZUR IMPFKAMPAGNE Es besteht immer noch Hoffnung, das Impfziel im Thurgau zu erreichen Beim Impfen liegt der Grosse Rat des Kantons Thurgau weit über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist vorbildlich. Und hoffentlich hat es auch eine Vorbildwirkung. David Angst Hören Drucken Teilen

In einer Umfrage unseres Mediums haben diese Woche 90 Prozent der Mitglieder des Kantonsparlaments angegeben, sie seien geimpft. Von der Thurgauer Wohnbevölkerung ist mittlerweile erst etwas mehr als die Hälfte doppelt geimpft. Immerhin haben unter allen Personen über 20 Jahren rund 60 Prozent mindestens eine Spritze erhalten. Das ist aber noch zu wenig. Virologen nennen eine Quote von 80 Prozent, um von Herdenimmunität zu reden. Der Bund hat als Ziel 75 Prozent vorgegeben. Noch scheint es möglich, dieses Ziel zu erreichen.

Es gibt sicher Menschen, welche sich fundamental gegen das Impfen wehren. Sie haben sich aus einem religiösen oder weltanschaulichen Grund bewusst dagegen entschieden. Oder sie haben sich von der Schulmedizin abgewandt und vertrauen auf Naturheilmethoden. Diese Personen umzustimmen, ist wohl vergebliche Liebesmüh.

Es gibt aber auch die Zauderer.

Jene, die hauptsächlich aus Trägheit, gepaart vielleicht mit Unsicherheit oder Unwissen, bis jetzt den Gang ins Impfzentrum nicht gemacht haben. Um an sie heranzukommen, müsste der Staat ihnen den Zugang so weit wie möglich erleichtern. Eine Möglichkeit wäre, diese Personen direkt zu kontaktieren und sie zur Impfung einzuladen. In anderen Ländern wurde das erfolgreich praktiziert.

Walk-in-Impfaktion des Kantons Thurgau in Weinfelden. Noch gibt es zu viele, die sich noch nicht haben impfen lassen. Andrea Stalder

Es gibt aber noch eine dritte Gruppe. Sie haben für sich selbst eine Risikoabwägung gemacht und sich, zumindest vorläufig, gegen das Impfen entschieden. Auch unter den Mitgliedern des Grossen Rats haben einzelne so argumentiert. Sie schätzen die Gefahr einer schweren Covid-Erkrankung geringer ein als die noch unbekannten Nebenwirkungen der Impfung. In Gesprächen äussern sie zwar eine gewisse Skepsis gegenüber der Impfung. Bei ihnen ist die Ablehnung aber nicht fundamental.

Manche unter ihnen misstrauen der Wissenschaft.

Was soll man überhaupt glauben, so die Überlegung, wenn doch die Wissenschafter wöchentlich mit neuen Erkenntnissen kommen und was sie gestern sagten, heute bereits nicht mehr gilt?

Leute, die in ihrer Arbeit, in ihrem Leben während der Lockdown-Phasen nicht besonders eingeschränkt waren, sagen sich gerne: Ich nehme das Restrisiko in Kauf und hoffe, dass die Pandemie vorübergeht, ohne dass ich mich anstecke. Ein Thurgauer Politiker sagte im Gespräch, er würde sich eine Impfung überlegen, sobald sie ihm praktische Vorteile bringe, etwa den Zugang zu Veranstaltungen.

Für viele ist es also kein unumstösslicher Entscheid, ob sie sich impfen lassen, sondern eine Haltung des Zweifels und der Risikoabwägung.

Wie komme ich persönlich momentan besser durchs Leben? Geimpft oder ungeimpft? Dieser Entscheid kann sich ändern. Und in diese Richtung sollten die Massnahmen zielen.

Die Thurgauer Regierung und das Amt für Gesundheit haben es bis jetzt unterlassen, die Bevölkerung mit moralischem Druck zum Impfen zu bewegen. Das ist verständlich, denn wenn sich die Leute genötigt fühlen, könnte das Trotzreaktionen auslösen, auch politische. Auf den Appell an die Solidarität muss deshalb nicht verzichtet werden. Aber in gemässigtem Ton. Nicht mit der Moralkeule, sondern mit Informationen.

Das Wichtigste ist deshalb Aufklären, Aufklären, Aufklären.

Auch wenn man damit jene fundamentalen Impfgegner nicht erreicht, die sich hauptsächlich in ihren eigenen Netzwerken informieren. Die Kernbotschaft muss lauten: Es gibt keinen anderen Weg, um die Pandemie in überschaubarer Zeit zu überwinden. Wenn drei Viertel der Bevölkerung immun sind, können wir hoffentlich auf Einschränkungen verzichten.

Das Covid-Zertifikat kann bei Veranstaltungen verlangt werden. Peter Klaunzer/key

Und schliesslich braucht es Anreize. In einzelnen Ländern muss man geimpft, getestet oder genesen sein, um ein Gasthaus zu betreten. So weit müssen wir hoffentlich nicht gehen. Es ist aber völlig legitim, den Zutritt zu Konzerten, Theateraufführungen, Sportanlässen, Messen, Abendunterhaltungen und Partys an ein Impfzertifikat oder einen Test zu knüpfen. Wer hier von Diskriminierung redet, der verkennt die Situation. Wer sich nicht impfen lässt, tut dies bewusst und aus freien Stücken. Man kann ihm also auch die Konsequenzen zumuten, die damit verbunden sind.

Militante Impfgegner sammeln gerade Unterschriften für eine Volksinitiative. Der Titel ihres Begehrens lautet «Stopp Impfpflicht». Auch mit all den oben erwähnten Massnahmen wären wir davon, mit Verlaub, weit entfernt.