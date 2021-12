Kommentar Der tiefste Staatssteuerfuss in der Geschichte des Kantons Thurgau – wenn das nur gut geht Ob der tiefe Staatssteuerfuss dem Thurgau zum Segen gereicht, wird sich erst noch weisen. Klar ist: SVP, FDP und GLP können rechnen. Christian Kamm Hören Drucken Teilen

Der Grosser Rat im Thurgau in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Symbolbild: Andrea Tina Stalder

Die drei Parteien haben am Mittwoch im Grossen Rat nämlich ihre Stimmkraft zusammengelegt, im Wissen darum, dass das für die parlamentarische Mehrheit reicht, und mit einer Steuerreduktion um acht Prozentpunkte die Regierung übertrumpft.

War das nun un-thurgauisch? Schliesslich ist dieser Kanton bekannt für seinen auch in der Finanzpolitik vorsichtigen und überaus solide abwägenden Kurs. Lieber zu spät als zu früh. Lieber weniger als mehr. Lieber mal auf Probe und dann schauen, wie es läuft, als einfach so dreinzuschiessen.

Es fehlte deshalb nicht an Unkenrufen am Mittwoch im Grossen Rat. Nicht zuletzt von Leuten, die nahe dran sind an der Materie. Und in der Tat: Zwar hat der Kanton viel Eigenkapital auf der hohen Kante, das nur darauf wartet, in irgendeiner Form an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückzufliessen. Die Steuersenkung ist da eine naheliegende Lösung. Anderseits aber wird das Thurgauer Finanzwunder vor allem durch die sprudelnden Nationalbankgewinne gespeist. Und das ist der – weil mit einem Risiko behaftete – ungemütliche Teil der Wahrheit.

Aber es gibt auch ein Gesetz der Erfahrung. Dieses lautet: Bis jetzt hat der Thurgau allen Unkenrufen zum Trotz noch jede seiner Steuersenkungen verkraftet. Es gilt deshalb, diese neue Ausgangslage wiederum als Chance für den Wirtschaftsstandort zu betrachten. Wann, wenn nicht jetzt, sollte wieder einmal ein Ruck durch diesen Kanton gehen? Den Mutigen gehört schliesslich die Welt – zumindest bis zur nächsten Steuerfussdebatte.