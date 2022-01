Kommentar Thurgauer Regierungsratswahl: Dominik Diezi - wer denn sonst Am 13. Februar wird im Thurgau der Nachfolger von Regierungsrätin Carmen Haag gewählt. Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi (Mitte) ist einziger Kandidat. Christian Kamm Drucken Teilen

Vor dem nächsten Karriereschritt: Regierungsratskandidat Dominik Diezi (Mitte). Ralph Ribi

Viele hätten sich für den Regierungsratskandidaten Dominik Diezi Konkurrenz gewünscht. Er selbst unterdessen wohl am meisten. Gut möglich nämlich, dass seine Rolle als Alleinunterhalter in einem supponierten Wahlkampf, der den Namen nicht verdient, ihn ebenfalls nervt. Um die Ironie noch auf die Spitze zu treiben: Dieser Kandidat müsste, wie schon lange niemand mehr vor ihm, eigentlich keine Konkurrenz fürchten. So gesehen ist die lahme Kür Diezis Schicksal und sein Eigenverschulden zugleich. Weil mögliche Konkurrentinnen und Konkurrenten nur schon bei der Erwähnung seines Namens das Weite gesucht haben.

Falls jemand einmal auf die Idee kommen sollte, den perfekten Thurgauer Regierungsratskandidaten auf dem Reissbrett zu entwerfen: Mit ziemlicher Sicherheit käme ein Dominik Diezi heraus. Wer den Arboner seit seiner Wahl ins Kantonsparlament beobachten konnte, dem musste bald einmal klar sein, dass hier einer nicht nur nach höheren Weihen strebt, sondern auch dafür prädestiniert ist.

Bringt die Dinge auf den Punkt

Da sind zuvorderst ein souveräner Auftritt und die Eloquenz beziehungsweise die Fähigkeit, Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass sie Debatten prägen können. Da ist aber auch die Fähigkeit, ruhig und sachlich zu bleiben, selbst wenn die Wogen hoch gehen. Kaum vorstellbar, dass etwas diesen ausbalancierten Mitte-Politiker aus der Contenance bringen könnte.

Wie man aus Arbon hört, wo Diezi heute als Stadtpräsident amtet, ist er auch ein talentierter Brückenbauer und Versöhner. Und das will etwas heissen auf einem der schwierigsten Pflaster in der Thurgauer Kommunalpolitik. Wer die Nörgler in Arbon zum Schweigen bringt (die Posse um das «Rote Kreuz» ist die Ausnahme, welche die Regel bestätigt), der sollte auch auf Kantonsebene mit ihnen fertig werden.

Geht auf die Menschen zu

Die Kritiker in Arbon verstummen lassen hat vor allem Diezis ausgesprochenes Kommunikationstalent. Er bemüht sich, geht auf die Leute zu, nimmt sich Zeit, ist immer erreichbar und ja, was im Kanton Thurgau sowieso hochgeschätzt wird, er ist sich buchstäblich für nichts zu schade. Thurgauer Regierungsmitglieder, wenn sie denn erfolgreich regieren wollen, müssen diesen Graswurzel-Instinkt mitbringen. Je höher einer steigt, umso intensiver sollte er beweisen, dass er «immer noch einer von uns ist».

Thurgauer Regierungsgebäude in Frauenfeld. Reto Martin

Dominik Diezi verkörpert diese Zugänglichkeit gepaart mit Bodenständigkeit in beeindruckender Weise. Dazu kommen die für Politiker wichtige Vernetzung sowie ein prall gefüllter Rucksack. Mit dem Arboner zieht – endlich – wieder ein Jurist in die Kantonsregierung ein. Schon das allein wird helfen, markante Spuren im Regierungsrat zu hinterlassen. Seine Wahl derart unbestritten macht aber auch Diezis Parteizugehörigkeit. Niemandem käme es ernsthaft in den Sinn, ausgerechnet den Regierungssitz der ausgleichenden Mitte-Partei in Frage zu stellen. Für Grüne und GLP sitzen die Gegner weiter rechts.

Frauenmehrheit geht verloren

Natürlich finden sich auch bei einem vermeintlich perfekten Kandidaten die sprichwörtlichen Haare in der Suppe. Nämlich: Er ist keine Sie. Will heissen, dass mit Diezis Wahl die Frauenmehrheit in der Thurgauer Regierung, die dem Image des Kantons so gut getan hat, vorläufig der Vergangenheit angehört. Dazu kommt der regionale Aspekt, der in diesem Kanton mit seinen zentrifugalen Kräften immer eine Rolle spielt. Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert ist der Hinterthurgau nicht mehr in der kantonalen Exekutive vertreten. Wer, wenn nicht die Partei, die in dieser Region immer noch ihre politische Hochburg hat, sollte das ändern, wenn sie kann. In diesem Fall konnte sie aber offensichtlich nicht.

Und noch ein letztes Gemecker: Der Musterkandidat hat das biederste Wahlplakat, das der Thurgau seit langem gesehen hat. Fade, farblos, statisch und abgestanden. Also das genaue Gegenteil von Dominik Diezi.