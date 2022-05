KOMMENTAR St.Galler Politik: Das Glück der SP und das ewige Drama der SVP Langsam, aber sicher bringen sich die Parteien für die nächsten Wahlen in Position. Die SP wird Paul Rechsteiner im Ständerat kaum ersetzen können, derweil die SVP bei der Regierung wohl weiterhin vergeblich um einen zweiten Sitz buhlt. Doch je nach Frauenkandidatur könnte es auch anders kommen. Stefan Schmid Drucken Teilen

Lustig ist das Politikerleben. Doch wer lacht zuletzt? Mike Egger (SVP), Paul Rechsteiner (SP), Susanne Vincenz (FDP) und Benedikt Würth (Mitte) (von links). Michel Canonica

Noch dauert es ein paar Monate, bis die Hauptdarsteller ihre Karten offenlegen. Niemand gibt heute schon seine Ambitionen preis. Es ist wie beim Mikado: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren.

Und dennoch wird allenthalben bereits intensiv gewerweisst, wer als Nächstes in die Kränze kommen könnte respektive auf den wichtigsten Posten in der St. Galler Politszene Platz nimmt.

Fangen wir beim Ständerat an: SP-Doyen Paul Rechsteiner hört vermutlich auf. Der Druck auf den bald 70-Jährigen, nach dannzumal 37 Jahren in Bundesbern Platz zu machen für jüngere Kräfte, ist doch einiges grösser als vor vier Jahren.

Damit ist die Jagd auf den SP-Sitz im Stöckli eröffnet. Die Linke hat wenige Pfeile im Köcher.

Den Nationalrätinnen Barbara Gysi oder Claudia Friedl ist ein solcher Coup kaum zuzutrauen, dafür sammeln sie schlicht zu wenige Stimmen über die SP hinaus.

Besser aufgestellt sind die FDP mit der aufstrebenden Nationalrätin Susanne Vincenz und die SVP mit Esther Friedli, die beide in Bern bereits zu den wichtigeren Figuren zählen. Bloss: Wollen die beiden Frauen auch? Wir wissen es (noch) nicht. Mehr oder weniger gesichert, scheint die Wiederwahl von Mitte-Mann Benedikt Würth.

Kommen wir zur Regierung, die in knapp zwei Jahren neu gewählt werden will. Fredy Fässler (SP) und Bruno Damann (Mitte) gehen wohl in Pension. Vielleicht hört auch Stefan Kölliker von der SVP auf. Doch der Wiler ist erst 51 Jahre alt – und doch schon seit 14 Jahren in der Pfalz. Seine Partei dürfte froh sein, wenn er noch ein fünftes Mal antritt. Aus dem Stand heraus zwei Sitze zu ergattern, das ist ein gewagtes Unterfangen.

Die Mitte muss also Damann, die Linke Fässler ersetzen. Und die SVP, die mit Abstand grösste Partei im Kanton, will endlich einen zweiten Sitz erobern. Bloss: Mit wem? Viele sind schon gescheitert, Michael Götte kann ein Liedchen davon singen.

Überhaupt: Die Lage der SVP ist verzwickt. Einerseits drückt die Partei mit ihrer 35-köpfigen Kantonsratsfraktion der kantonalen Politik den Stempel auf. Gemeinsam mit den klar rechts zu verortenden Freisinnigen und dem grossen Wirtschaftsflügel der Mitte bestimmt sie den Gang der Dinge nach Belieben. Obwohl die SVP nur einen einzigen Regierungsrat hat, muss sie keine Oppositionspolitik machen. Gegen was auch? Gegen die rechte Mehrheit im Kantonsrat? Das wäre absurd.

Andererseits aber ist die SVP in der Regierung seit jeher der Juniorpartner. Das Drama der Partei besteht darin, dass ihre bürgerlichen Partner, mit welchen sie in der Finanz- und Steuerpolitik, in Wirtschafts- und Baufragen oft und gut kooperiert, bei personellen Angelegenheiten die eigenen Interessen voranstellen und mit Hilfe der Linken durchzusetzen wissen.

So stehen SVP-Kandidatinnen und Kandidaten, sei es beim Ständerat, sei es beim Regierungsrat, immer wieder im Schilf.

Und die an sich schwächelnde SP kann sich über zwei eigene Aushängeschilder im Regierungsrat freuen - mit intakten Aussichten, die zwei Sitze zu verteidigen.

Wird sich daran bald etwas ändern? Eher nicht. FDP und Mitte fahren gut damit, mit der SVP Sachpolitik zu machen, den personellen Schulterschluss aber bleiben zu lassen. Diese Strategie erweist sich für sie als goldrichtig. Die Linke wiederum profitiert vom bürgerlichen Hahnenkampf – Paul Rechsteiner sitzt nicht zuletzt deshalb seit 2011 im Ständerat. Nun, das Schlaraffenland ist kein Dauerzustand. Der SP dürfte es schwer fallen, Rechsteiners Sitz zu halten.

Spannend wird es so oder so. Die Politfreundinnen und Politfreunde können sich über packende Duelle auf verschiedenen Ebenen freuen. Und am Ende verliert die SVP. Oder doch nicht? Die Hoffnung ruht auf den Frauen. Esther Friedli ist einiges zuzutrauen. Sie war 2016 nahe am Einzug in die Regierung dran. Eine Hoffnungsträgerin ist auch Kantonsratspräsidentin Claudia Martin. Die Männer hingegen, scheinen ihr Pulver bereits verschossen zu haben.

Wenn es der Partei gelingt, die richtigen Köpfe zu lancieren, könnten sich die Gewichte doch noch verschieben. Das Sünneli jedenfalls ist über dem Haus der Freiheit noch nicht untergegangen.