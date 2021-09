Sparpaket der St.Galler Regierung: Hände weg von der Bildung

Die St.Galler Regierung hat ein abgespecktes Sparpaket präsentiert, das die bürgerliche Ratsmehrheit scharf kritisiert. Doch Maximalforderungen sind fehl am Platz. Mit Kürzungen in der Bildung und bei Innovationsthemen schwächt sich der Kanton ohne Not.

