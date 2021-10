Kommentar Absage Eiszauber: Schikanen für Veranstalter müssen weg, sonst wenden sich diese von St.Gallen ab Der Eiszauber findet nicht statt. Die Einsprache eines Anwohners wird als Grund für die Absage genannt. Das Ganze ist ein schlechter Witz. Daniel Wirth Hören Drucken Teilen

Die Fondue-Beiz im Eiszauber lockte viel Publikum an. Archivbild: Ralph Ribi

Der Eiszauber auf der Kreuzbleiche polarisiert – in der Gesellschaft der Stadt und in der Politik der Stadt. Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer, Eisstockschützinnen und Eisstockschützen lieben den Eiszauber genau so wie Fondue-Liebhaber und Raclette-Liebhaberinnen. Kritiker finden den Anlass zu wuchtig, zu laut, zu kommerziell und zu umweltbelastend.

Fakt ist: Im Winter 2018/2019 lockte der Anlass rund 30'000 Besucherinnen und Besucher aufs Eis, 2019/2020 gar 50'000. Im vergangenen Winter entzauberte das Coronavirus das Spektakel, jetzt ist es ein Baubewilligungsverfahren respektive die Einsprache eines einzigen Anwohners. Der Fall ist hängig. Die Veranstalter geben auf; ihnen schmilzt die Zeit für die Planung davon.

Dass die Stadt für eine zwei Monate dauernde Veranstaltung mit Fonduebeiz und einer Eisbahn ein Baugesuch verlangt, ist einigermassen nachvollziehbar. Dass das Bewilligungsverfahren für eine Veranstaltung gemäss dem Chef der Baubewilligungskommission auch ohne Einsprache zwölf Wochen dauern kann, ist ein schlechter Witz. Solche Schikanen für Veranstalter müssen weggeräumt werden. Subito.