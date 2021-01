Kommentar Ruperts Impfung ist für Urs Martin unangenehm Die Impfung des südafrikanischen Milliardärs im Thurgau bringt Regierungsrat Urs Martin in Bedrängnis, selbst wenn er davon nichts gewusst hat. David Angst Hören Drucken Teilen

David Angst. Bild: Ralph Ribi

Regierungsrat Urs Martin hat ein Problem. Vor dem offiziellen Start der Impfkampagne wurden zwölf Testpersonen geimpft, und zwar in Münsterlingen. Unter ihnen war Johann Rupert, Teilhaber der Hirslanden-Gruppe, die im Auftrag des Kantons Thurgau die Impfungen durchführt. Sie ist der frühere Arbeitgeber von Regierungsrat Urs Martin. Das ist aber für ihn das kleinere Problem, zumal Urs Martin bei der Auftragsvergabe in den Ausstand trat.

Das grössere Problem ist Rupert. Dass man mit dem neuen Impfstoff einen Testlauf macht, das ist nachvollziehbar. Dass darunter aber ein ausländischer Milliardär ist, das ist ausgesprochen ungeschickt. Urs Martin selber sagte noch im August im Zusammenhang mit der Quarantäneregel: «Bei uns werden VIPs behandelt wie Herr und Frau Meier.» Dieses Zitat werden ihm nun seine politischen Gegner genüsslich um die Ohren schlagen.

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor sagt, er habe nicht gewusst, dass Johann Rupert unter den Testpersonen war. Das muss man ihm glauben, solange niemand das Gegenteil beweist. Aber auch in diesem Fall ist er derjenige, der den Kopf hinhalten muss. Wer die Verantwortung hat, der muss die unangenehmen Fragen beantworten. So läuft das nun mal in der Politik.

Mit der Impfung ihres Teilhabers hat die Hirslanden-Gruppe ihrem ehemaligen Mitarbeiter jedenfalls einen Bärendienst erwiesen.