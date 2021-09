KOMMENTAR Hermann Hess trifft den wunden Punkt, aber er sollte nicht auf den Bauern herumhacken Hermann Hess hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. In einem Interview bezeichnet er es als Fehler, dass sich der Thurgau nur als Apfelkanton vermarktet. Seither hagelt es Kritik, nicht nur von Bauern. David Angst Hören Drucken Teilen

Hermann Hess geniesst vor allem im Oberthurgau hohes Ansehen, vor allem, weil er die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt gerettet hat. Als Investor denkt er nicht nur an den grösstmöglichen Gewinn, sondern er investiert in Projekte, die aus seiner Sicht auch zur Attraktivität der Region beitragen – etwa in ein Hafenrestaurant oder in Hotels. 2015 wurde er von der Redaktion der Thurgauer Zeitung zum Thurgauer des Jahres gekürt, weil er im Jahr zuvor überraschend in den Nationalrat gewählt worden war. Im Nationalrat verbrachte er zwei Jahre. Ein Politiker war Hermann Hess nie. Trotzdem hat sein Wort Gewicht, und was er zu sagen hat, das lässt niemanden gleichgültig.

Aus seinen Aussagen, der Thurgau reduziere sich selber zum Apfelkanton, spricht eine gewisse Frustration. Hermann Hess investiert in touristische Angebote und stellt fest, dass der Tourismus am südlichen Bodenseeufer nicht den Stellenwert hat, den er sich wünscht. Er erwartet von der Classe politique, dass sie die Vorzüge der Region besser in Szene setzt, dass sie sich für bessere Verkehrsanbindungen (BTS/OLS) einsetzt.

Hess trifft den wunden Punkt. Dass er dabei aber auf den Bauern herumhackt ist nicht zielführend, sondern eher kontraproduktiv. Der Thurgau braucht ein Gesamtpaket, um als Wohn- und Arbeitsort attraktiv zu sein. Zu diesem Gesamtpaket gehören die Felder, Weiden und Hochstamm-Obstgärten, welche dank der Unterstützung mit Steuergeldern durch die Landwirte gepflegt werden. Aus touristischer Perspektive, aber auch als Lebens- und Arbeitsraum (Homeoffice) ist unsere Landschaft ein Trumpf. Es ist deshalb auch nicht so daneben, dass das Thurgauer Lied – wie von Hess bemängelt – die Schönheit dieser Landschaft besingt. Der Mensch kommt im Lied schon vor, nämlich als Sänger und Betrachter.

Die Thurgauer haben keine Untertanen-Mentalität.

Sie sind zivilisierte Menschen, die nicht gleich bei jeder Unstimmigkeit die Hellebarde aus dem Schrank nehmen, wie das in einigen Bergkantonen der Fall ist. Sie setzen Bundesrecht zuverlässig um. Und sie ertragen es mit viel Geduld, dass eine Bundesstrasse, über die sie vor neun Jahren abgestimmt haben, noch immer nicht realisiert wird, während in anderen Kantonen Milliarden verbaut werden. Es fehlt eine Metropole. Ja, das ist ein Nachteil. Das haben unsere Vorfahren vor über 200 Jahren verbockt. Ausgerechnet den Tagsatzungsort der «Besatzer» zum Kantonshauptort zu machen, das war möglicherweise ein Fehler. Aber ändern lässt sich das nun nicht mehr.

Das Schloss Frauenfeld zu schleifen wäre eine Torheit. Konsequenterweise müsste man alle anderen Burgen und Schlösser auch abbrechen, denn sie alle zeugen von undemokratischen Gesellschaften früherer Epochen. Eine Kantonsfusion ist keine Vision, sondern eine Utopie. Mit den Nachbarn zusammen Phalanxen zu bilden, um einander strategisch zu helfen, das wird gelegentlich versucht, und manchmal gelingt es sogar, wenn gemeinsame Interessen da sind.

«La Thurgovie, bien plus que des pommes.»

Mit diesem Slogan trat der Kanton vor zwei Jahren an der Fête des vignerons in Vevey auf. Das wäre eigentlich Hermann Hess’ Forderung. Leider erreicht man mit diesem Slogan genau das Gegenteil dessen, was er eigentlich aussagt. In Erinnerung bleiben nur die Äpfel. Etwa zur gleichen Zeit hat der Regierungsrat bei einem Zürcher Markenexperten eine Studie in Auftrag gegeben: «Strategie Thurgau 2040». Hermann Hess sollte sie wieder einmal lesen, denn es steht darin manches, was er unterschreiben würde. Sie enthält einen Abschnitt «Strategische Entwicklung des Wirtschaftsumfelds» – und darin steht einiges, nur nichts über Äpfel. Man liest da von einer besseren Verkehrsinfrastruktur, von der Ansiedlung von strategisch passenden Unternehmen, von Engineering-Unternehmen oder von einer Hochleistungs-Kommunikationsverbindung.

Auch Selbstkritisches findet man darin: Die Rede ist etwa von einem Mangel an Bewusstsein, Strategie und Mut, die eigenen Stärken in Wert zu setzen. Das hat nicht Hermann Hess gesagt! Das steht in der Studie des Regierungsrates. Oder: «Tendenzen zu Grössen- und kurzfristigem Rentabilitätsdenken von Landwirtschaft und Wirtschaft gefährdet die intakte Landschaft und die darin liegenden grossen Chancen.» Zitat der Thurgauer Regierung 2019.

Zugegeben, in den letzten eineinhalb Jahren hatte man im Frauenfelder Regierungsquartier verständlicherweise andere Sorgen. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Strategie 2040 in der Schublade vergessen wird. Genügsamkeit ist eine schöne Thurgauer Eigenschaft, aber sie hemmt den Willen zur Veränderung. Die Thurgauer wollen einerseits ihre Ruhe haben. Sie finden es unnötig, eine Expo zu organisieren oder eine Fête des Vignerons. Gleichzeitig ärgern sich einige darüber, dass man westlich von Winterthur nicht das Image hat, welches man sich wünscht.

Hermann Hess macht sich mit seiner Kritik nicht nur Freunde. Wer die Ruhe stört, der macht sich nie beliebt. Trotzdem braucht es gelegentlich Störenfriede. Es brauchte in der Geschichte dieses Kantons schon früher ab und zu jemanden, der rief: «Thurgauer (und Thurgauerinnen), wachet auf, der Hahn hat gekräht.»