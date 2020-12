Kommentar Geschenkt wird später Der Thurgau setzt bei der Coronahilfe auf Darlehen für Unternehmen, die im Einzelfall nicht zurückgezahlt werden müssen. Fast 50 Millionen Franken stehen bereit.

Die Thurgauer Regierung übt den Spagat. Einerseits sieht auch sie alle Notwendigkeit, den Betrieben zu helfen, die coronabedingt und damit unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Auf der anderen Seite gehört es zur DNA der Exekutive dieses Kantons, mit Steuergeldern sparsam umzugehen. Was also tun?

Christian Kamm

Urs Jaudas

In dieser politischen Zwickmühle präsentiert die Regierung einmal mehr einen «Thurgauer Weg». Und der schlägt folgende Route ein: Wenn schon ein grundsätzlich unerwünschter Staatsinterventionismus nötig ist, dann aber mit Umsicht und intakten Chancen, möglichst wenig Geld für immer und ewig ans Bein streichen zu müssen.

Diese Absicht ist vor dem Hintergrund der politischen Mehrheiten im Kanton nachvollziehbar. Aber im vorliegenden Fall wohl auch taktisch bedingt. Denn mit dem nun vorliegenden zweistufigen Härtefallprogramm bleibt es dem Kanton vorerst erspart, die einen Thurgauer Firmen mit nichtrückzahlbaren Beträgen zu beglücken und die anderen mit Darlehen zu enttäuschen. Vorerst gilt: Nur Darlehen − geschenkt wird allenfalls später.

Letztlich werden damit unpopuläre Entscheide, die wirklich weh tun, weil sie für viel Ärger sorgen, lediglich vertagt. Spätestens im Sommer wird sie doch schlagen, die Stunde der Wahrheit: für das Virus, die Unternehmen und für die Staatskasse.