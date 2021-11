Kommentar Gault Millau 2022: Die Ostschweiz ist ein kulinarischer Hotspot Die Gault-Millau-Ausgabe 2022 unterstreicht, was schon seit Jahren gilt: Es gibt kaum eine Region in der Schweiz, in der gemessen an der Bevölkerungszahl derart viele Gourmet-Tempel stehen wie in der Ostschweiz. Jürg Ackermann Hören Drucken Teilen

Der Gault-Millau-Führer aus dem Jahr 2022. Bild: PD

Die bekannten Namen bleiben vorne. Und ein alter Neuer kommt hinzu. Nach dem Abgang seines langjährigen Partners Moses Ceylan hat es Sebastian Zier erneut geschafft, das Einstein in St. Gallen als gastronomische Topadresse auf der Gault-Millau-Karte zu platzieren – mit der Traumbewertung von 18 Punkten. Auf die gleich hohe Punktzahl kommen im Kanton die beiden Restaurants Igniv und Memories im Luxushotel Grand Ressort Bad Ragaz, dazu im Thurgau das von Christian Kuchler geführte «Schäfli» in Wigoltingen und im Appenzellerland Walter Klose, der im «Gupf» in Rehetobel seit vielen Jahren mit 18 Gault-Millau-Punkten bewertet wird.

Nur sieben Restaurants in der Schweiz haben mit 19 Punkten eine noch höhere Bewertung erreicht, darunter Starköche wie Andreas Caminada im Schloss Schauenstein in Graubünden oder Tanja Grandits im «Stucki» in Basel. Und nur in drei Kantonen (Graubünden, Waadt und Zürich) gibt es noch mehr 18-Punkte-Lokale als im Kanton St. Gallen.

Dabei ist es keineswegs so, dass hinter Starköchen wie Sven Wassmer (Igniv) oder Sebastian Zier (Einstein) eine Lücke im Kanton klaffen würde. Im Gegenteil. So hat der «Jägerhof» in St. Gallen mit dem innovativen Chef Agron Lleshi, der in den vergangenen Jahren stets einen Punkt dazu gewann, seine Position mit 17 Punkten halten können. Ebenso Bernadette Lisibach, die seit vielen Jahren in der «Neuen Blumenau» in Lömmenschwil auf einem sehr hohen Niveau kocht oder der «Mammertsberg» in Freidorf mit August Minikus, der im Thurgau nur vom «Schäfli» in Wigoltingen übertroffen wird, im kommenden Frühling jedoch in Pension geht.

Während allein in St. Gallen und der näheren Umgebung mit dem Gupf, dem Einstein, dem Jägerhof, dem Mammertsberg, dem Incantare (Tobias Funke/Heiden) oder der Neuen Blumenau in Lömmenschwil sechs Lokale 17 und mehr Punkte führen, verfügen von der Grösse her vergleichbare Städte wie Luzern oder Winterthur über kein Restaurant in dieser Kategorie. Kulinarisch noch düsterer sieht es im Aargau aus. Dort gibt es im ganzen Kanton mit immerhin knapp 700’000 Einwohnern nicht ein Restaurant, das 17 Gault-Millau-Punkte erreicht.