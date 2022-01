Kommentar Die BTS kriegt die Kurve nicht mehr Dass der Bundesrat der Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) erneut die kalte Schulter zeigt, lässt im Thurgau einen politischen Scherbenhaufen zurück. Christian Kamm Drucken Teilen

Da war man noch guter Dinge: Verantwortliche informierten im Dezember 2019 über den neuesten Stand der Bodensee-Thurtalstrasse. Reto Martin

Auch wenn es vielen schwer fällt: Langsam muss sich der Thurgau damit vertraut machen, dass eine Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) in dieser Form nie gebaut wird. Zwar läuten noch keine Kirchenglocken, aber die Formulierung «grundsätzlich überprüfen» ist bedrohlich genug. Bern will die BTS zu Grabe tragen, darüber sollte sich niemand Illusionen machen.

Natürlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Nur, wer soll sie nähren? Die Erwartung, dass im Nationalrat der Coup von 2019 wiederholt werden kann und die BTS doch noch ins Programm rutscht, ist ziemlich verwegen. Denn diesmal dürften Verbündete fehlen. Zürich hat seine Oberlandautobahn und St.Gallen die dritte Röhre der Stadtautobahn bereits im Trockenen.

Auf der Strecke bleibt einmal mehr der Thurgau. Das ist nicht nur ein Affront, sondern der grösste politische Scherbenhaufen, den dieser Kanton in den letzten zwei Jahrzehnten gesehen hat − über acht Millionen Franken Planungskosten inklusive. Bereits in zweiter Generation wird das Prestigeprojekt neue Thurtalstrasse vorangetrieben. Und jetzt: Totalschaden. Wobei schon bisher einiges schief gelaufen ist. Die Verdoppelung der Kosten über Nacht etwa oder die Schleifung des völlig unzeitgemässen Viadukts bei Weinfelden in letzter Minute.

Weil der Bund das Sagen hat, bleibt dem Thurgau vorläufig nichts anderes übrig, als abzuwarten, was die Überprüfung ergeben wird. Dass Handlungsbedarf auf der Thurtalachse besteht, räumen aber selbst die Grünen ein. Der Ideenwettbewerb ist wieder eröffnet.