Kommentar Auf Visionäre dringend angewiesen Der Thurgau habe ein gutes Image verdient, findet Altnationalrat Hermann Hess. Deshalb hat er das Projekt «Open Thurgau» angestossen. Christian Kamm Drucken Teilen

Hermann Hess bei der Vorstellung seiner Projektskizze «Open Thurgau». Belinda Schmid

Hermann Hess hat Recht. Der Thurgau wird weit unter Wert gehandelt. Alle, die diesen Kanton tatsächlich kennen, finden selbstverständlich auch nicht alles gut. Aber sie wissen wenigstens, was sie an ihm haben – punkto Lebensqualität, Solidität, Verlässlichkeit und wohltuender Unaufgeregtheit.

Das ungerechtfertigte Kellerkind-Image schadet dem Thurgau – tagtäglich. Sicher immer dann, wenn der alles andere als freundliche freundeidgenössischen Verteilkampf tobt. Auch im Wettbewerb um die Besten gehört der Kanton am Bodensee zu den Schlechtesten. Wer will schon an jenem Ort landen, über den alle anderen schnöden.

Angesichts dieser Ausgangslage ist der Thurgau auf Visionäre, wie Hermann Hess einer ist, dringend angewiesen. Vorbilder, die nicht nur mit dem Thurgau leiden, sondern eben auch die Fähigkeit und das Renommee besitzen, andere aufzuwecken und mitzureissen. Genau das ist Hess: ein Mitreisser. Und was seine wirtschaftlichen Unternehmungen betrifft, zweifelsohne auch ein Macher.

Aber hat er auch den langen Atem, um dicke politische und gesellschaftliche Bretter zu bohren? Die Ankündigung, dass er sich bald wieder aus seinem (!) Projekt zurückziehen wird, stimmt nachdenklich. Ebenso die Nonchalance, mit der die Finanzierung der Imagekorrektur mit einem Satz auf den Kanton abgewälzt wird. Als ob der Grosse Rat nur darauf gewartet hätte, auf die Schnelle eine Million Franken pro Jahr locker zu machen.

Hess hat Recht. Ob er mit seiner Vision im visionsfernen bis visionsfeindlichen Kanton Thurgau allerdings auch Recht bekommen wird, muss sich erst noch weisen. Deshalb: Hermann Hess, bleiben Sie an Bord.