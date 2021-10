Kolumne Lü: Universität Arbon ade Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Die HSG trennt sich von 68 Tischen und 273 Stühlen. Ein Teil davon wird in Rumänien Wiederverwendung finden. Mittelfristig strebt die HSG eine Vereinheitlichung ihres Mobiliars an – damit man nicht mehr erkennt, welches Möbel aus welchem Raum stammt. Bleibt zu hoffen, dass am Ende alle wissen, was sie studiert haben.

«Die Gemeinde holte sie für die Leitung des damaligen Bürgerheims im Espel, später übernahmen sie auch die Verantwortung für das dortige Weisenheim.» Aus jenem gingen mehrere Nobelpreisträger hervor – allesamt Waisen.

Ein 88-jähriger Autofahrer ist einer Katze ausgewichen und dabei gegen ein parkiertes Auto gefahren. Gegen den Strafbefehl wehrt er sich vor Gericht – erfolglos. Vogelschützer haben ihr Bedauern geäussert. Nicht über den Schaden am parkierten Wagen.

Die Touristiker sind stolz: Das Dreiländereck zähle mehr Tagestouristen als etwa Venedig, haben sie herausgefunden. Das ist umso erstaunlicher, als Venedig ja auch viel grösser ist als der Grossraum Bodensee.

«Mit Fortdauer des Spiels legten die Bazenheider dann sämtliche Hemmungen ab.» Selber schuld, wer das verpasst hat.

Die Firma Biophotonics ist im Thurgauer Handelsregister gelöscht worden. Eigentlich eine Randnotiz – wäre da nicht die Vorgeschichte. Die Firma, 2003 gegründet vom Naturwissenschafter Axel Siegner, hätte Teil einer privaten Universität mit naturwissenschaftlichen Inhalten werden sollen. In einer ersten Phase war die Ansiedlung von zehn selbstständigen Instituten unter dem Uni-Dach geplant. Und Arbon plante auch mit 1000 Studenten. Über den Sinn oder Unsinn dieser Uni streitet Arbon schon lange nicht mehr – dafür seit Jahren über die Pergola einer Beiz an der Seepromenade.

«Jürg Niggli liess kein gutes Jahr am ‹Riva› und dem Immobiliendienstleister HRS.» Wie viel Haar hat ein Jahr?

Vorerst werden die Innerrhoderinnen und Innerrhoder ihren Kehricht weiter am Strassenrand zur Abfuhr bereitstellen. Der Grosse Rat hat sich mit 25 zu 22 Stimmen gegen den Kredit für ein kantonales Netz von Unterflurbehältern ausgesprochen. Im Innerrhodischen will man eben noch zeigen, was man sich leisten kann.

«Bei einer Hütte auf der linken Seite muss man hinter dieser eine Feuerstelle durchqueren.» Na ja, wenn dort nichts mehr brennt …

Die SVP Thurgau empfiehlt das Covid-19-Gesetz zur Ablehnung. An der Delegiertenversammlung trug der vehemente Gesetzesgegner Hermann Lei sowohl die Kontra- als auch die Pro-Argumente vor. Er habe das mit Bühnentalent getan, heisst es in der Berichterstattung. Das braucht es auch, wenn die Parolenfassung in einem Komödienstadel stattfindet.