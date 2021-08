Kolumne Lü: Sommeliers kennen keine Grenzen Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

«Sein Instinkt hat ihn nicht betrogen.» Wenn nicht er – wer dann?



Die Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag hat bislang auf eine Covid-Impfung verzichtet. Sie sei zuversichtlich, dass ihr Körper mit Corona umgehen könne, so die CVP-Politikerin. Vielleicht hat sie ja einen Hag um sich gezogen.

«Gastrosuisse fordert Verzicht von Covid-Zertifikat.» Genau: Das Zertifikat soll verzichten.

Die Gemeinde Herisau hat entschieden, dass jede politische Gruppierung nur noch einmal pro Wahlkampf oder Abstimmung am Wochenmarkt auftreten darf. Das ärgert die Parteien und sie betonen, dass sie ja auch etwas verkauften, und erst noch gratis. Genau das dürfte hinter dem Entscheid der Gemeinde stecken: Was nichts kostet, ist nichts wert.

Ein Bronzeguss in Form ihrer Nase

«Während Hürdensprinter Hussein sein Vergehen eingeräumt und seine Sperre akzeptiert hat, beteuert Sprinter Wilson bewusstes Doping.» Dann glauben wir ihm doch.

Nebst den Wein- und den Biersommeliers gibt es jetzt auch Wassersommeliers. Dieser Tage haben 16 Prüflinge ihr Diplom erhalten. In Vorbereitung ist eine Ausbildung zum Bschütti-Sommelier. Am Duft zu erkennen ist an der Prüfung einerseits die Art der Bschütti, anderseits, wie diese ausgebracht wurde: von Hand, mit dem Druckfass oder dem Schleppschlauch. Erfolgreiche Absolventen erhalten zusätzlich zum Diplom einen Bronzeguss in Form ihrer Nase.

«BMX-Fahrer David Graf erlitt in seinem Halbfinal einen platten Reifen.» Besser als einen Beinbruch.

Degersheim sprengt Skilift

Aus dem verregneten Sommer kann noch ein anständiger Herbst werden, aber der Winter ist nicht mehr zu retten. Die Gemeinde Degersheim hat sich deshalb entschieden, ihren Skilift durch die Armee sprengen zu lassen. Ausser etwas Lärm sind keine Schäden zu befürchten. Sollte im Bereich der Mastenfundamente wider Erwarten Schnee gefunden werden, wird dieser ins Ortsmuseum gebracht.

«Schweizer Studie zeigt: Die älteren Kinder einer Klasse haben Vorteil.» Haben schneller fertig.

«Einer krault seine Runden im Bodensee.» Wer nicht crawlen mag, der krault halt.