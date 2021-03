Kolumne Lü: Die im Dunkeln sieht man nicht Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Am 9. Mai werden die Mitglieder der Innerrhoder Standeskommission sowie des Kantonsgerichts gewählt – wegen der Pandemie an der Urne und nicht an der Landsgemeinde. Zu den offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten sind 20 Gegenvorschläge eingereicht worden. Allein 16 stammen von Franziska und Andreas Schmutz. Ihre eigenen Namen sucht man unter den Gegenvorschlägen allerdings vergeblich. Zwar sind sie seit Jahren mit der Innerrhoder Politik und Justiz nicht einverstanden, wie sie erklären. Besser machen sollen es aber gefälligst andere.

Auf rund 20 Millionen Franken beläuft sich das Budget der grössten Gemeinde im Hinterthurgau. Aber der Aadorfer Gemeinderat will sparen – und das markant. Er hat deshalb den Reinigungsdienst für die Büros ausgelagert und zwei der drei bisher damit betrauten Frauen entlassen. Die eine war im Stundenlohn tätig, die andere zu 30 Prozent angestellt. Unter dem Strich fahre die Gemeinde damit etwa 15'000 Franken billiger, heisst es aus dem Gemeindehaus. Die Aadorfer sollen sehen: Nur mit Härte kommen wir aus der Krise. Ein Gemeinderat weniger hätte es vielleicht auch gebracht.

Eine Kuppel aus Gemüsetunnelplastik

Untereggen schrumpft. Die Bevölkerungszahl der St.Galler Vorortgemeinde ist 2020 um 11 Personen auf 1029 Einwohnerinnen und Einwohner gesunken. Gewachsen ist Untereggen nur beim Federvieh: von 163 auf 280 Hühner. Zählt man die Zweibeiner ohne Federn dazu, dürften es sogar noch mehr sein.

Vier Thurgauer Kantonsräte fordern per Vorstoss einen neuen Parlamentssaal. Die Motionäre bezeichnen ihr Vorhaben als «explizit thurgauisches Wirtschaftsförderungsprojekt»: Der Saal sei zwingend mit Materialien und Handwerkskunst aus dem Thurgau zu gestalten. Also die Stühle aus Apfelbaumholz, die Kuppel aus Gemüsetunnelplastik und die Reden, wie sie halt schon immer waren.

Lichter löschen im Fürstentum

Vorarlberg dient als Versuchsregion für ganz Österreich und fährt die Einschränkungen wegen Corona stärker zurück als die anderen Bundesländer. So ganz scheinen die Vorarlberger der Sache aber doch nicht zu trauen. Gemäss Wirtschaftskammer öffnet nämlich nur ein Drittel der Gastrobetriebe. Das tönt nach wenig – aber solange die Schweizer eh nicht rüber dürfen, reicht das bei weitem.

Swissgrid, die nationale Netzgesellschaft, versorgt auch das Fürstentum Liechtenstein mit Strom. Aber nicht mehr lange. Die überwiegende Mehrzahl der Landeigentümer hat der Swissgrid die Verlängerung des Durchleitungsrechts für die Höchstspannungsleitung zwischen Bonaduz und Rüthi verweigert. Darunter auch die Gemeinde Balzers. Bald schon könnte das Fürstentum auch vom Mond aus gut erkennbar sein. Als dunkler Fleck zwischen der Schweiz und Österreich.

Die jüngste und heute noch zweitkleinste Fachhochschule der Schweiz, die OST, will und muss wachsen. Um sich im Wettbewerb mit anderen Fachhochschulen zu profilieren, will sie zur führenden Fachhochschule im Bereich der angewandten digitalen Forschung werden. Dabei geht es um Forschung und Anwendung künstlicher Intelligenz. Bleibt zu hoffen, dass es rasch Fortschritte gibt. Damit man sie jenen zur Verfügung stellen kann, die noch immer behaupten, mehr Coronafälle gebe es nur, weil mehr getestet werde.