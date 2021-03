Kolumne Lü: Des Nachts im dunklen Spital Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Der FC St.Gallen-Staad hat entschieden, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marco Zwyssig und Co-Trainer Sandro Barile per Ende Saison zu beenden. Dem Frauenteam soll eine neue Spielphilosophie verpasst werden. Ziel ist die Angleichung an die Männermannschaft: Früh in Führung gehen und dann verlieren.



Im Gossauer Buechenholz werden Weisstannen geschlagen. Es handelt sich um Mondholz, und dereinst sollen daraus Dielenbretter für den Dachstuhl der St.Galler Kathedrale werden. Die Kreuze auf den Türmen der Kathedrale werden aber vorerst nicht durch einen Halbmond ersetzt.

St.Gallen verschwindet

In der Gemeinde Niederhelfenschwil haben Testkäufe von Alkohol und Tabak stattgefunden. Dabei wurde festgestellt, dass in sieben von insgesamt acht Verkaufsstellen alkoholische Getränke und Tabakwaren auch an Minderjährige verkauft wurden. Nun gibt es Überlegungen, die Gemeinde in Niederschwellenwil umzutaufen.

Gemäss Magazin der NZZ am Sonntag zählt St.Gallen gerade noch 27'000 Einwohner. Damit ist wohl klar, weshalb das Eidgenössische Schwingfest 2025 in Mollis und nicht in St.Gallen stattfindet. Wenn das mit dem Bevölkerungsschwund so weitergeht, gibt es die Stadt dann gar nicht mehr.

Rücktritt vom Rücktritt

Neun aktuelle und ehemalige Mitarbeitende des St.Galler Kantonsspitals treffen sich in einem Spitalgebäude. Nicht tagsüber, sondern nächtens. Das Treffen dauert nicht bis zehn, sondern bis um zwei. Dann steht die Polizei vor der Tür. Ärztinnen und Ärzte gehören zu den Ertappten. Um eine Verabschiedung habe es sich gehandelt, erklären sie der Polizei. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihnen und verhängt die üblichen Bussen wegen Widerhandlung gegen die Coronavorschriften. Ihr Glück, haben sie nicht Dökterlis gespielt.

Nach der unrechtmässigen Entlassung eines populären Jugendarbeiters erklärte der politisch zuständige Stadtrat seinen sofortigen Rücktritt. Allerdings nur für drei Tage – dann gab er den Rücktritt vom Rücktritt an. Ob auf Drängen des Stadtrates oder aus eigenem Antrieb, ist unbekannt. Derweil wird in Buchs gerätselt, welche anderen Stadträte ebenfalls schon zurückgetreten sind und dann schweren Herzens doch auf den Abgang verzichtet haben. Im Stillen natürlich, denn der offiziellen Kommunikation der Stadt Buchs mag sich niemand anvertrauen. Getreu der Erkenntnis: Verlass Dich auf mich, dann bist Du verlassen.

Peter Zeidler hört eine Stimme

«Er ist Präsident der Ortsgemeinde Marbach, zu der 48 Hektaren, also 48'000 Quadratmeter Wald gehören.» Alles wird grösser – nur die Hektaren kleiner.

Seit bald 30 Jahren wird in Kreuzlingen über ein neues Stadthaus diskutiert und gestritten. Jetzt haben die Stimmberechtigten das – bereits einmal genehmigte – Projekt auf der Festwiese wieder gestrichen. Vielleicht ist das ganz weise so. Wenn die Kreuzlinger wieder in Konstanz einkaufen können, braucht es vielleicht nur noch ein Dorfhaus.

Beim Stand von 1:2 hörte Peter Zeidler eine Stimme: «Es ist Zeit zum Wechseln.» Der St.Galler Trainer tat, wie ihm von der inneren Stimme geraten, und wechselte. Gleich drei Spieler auf einmal. Am Ende des Spiels stand es 4:2 – für den Gegner. Geduscht und gefönt ging Zeidler auf der Heimfahrt in sich, und er hörte die Stimme wieder. Erneut sagte sie: «Es ist Zeit zum Wechseln.» Und Zeidler fiel es wie Schuppen von den Ohren. Die Stimme war nicht seine eigene – es war sein Garagist.