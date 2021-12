Kolumne Lü: Das politisch korrekte Weihnachtsgeschenk Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist.

Silvan Lüchinger Bild: Coralie Wenger

Die EU weist ihre Mitglieder in einem Leitfaden an, im Sprachgebrauch besonders auf die unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründe ihrer Einwohner zu achten. Statt Begriffen wie «Weihnachten» soll man «Feiertage» verwenden, und als Alternative zu «Maria und Josef» schlägt die EU «Malika und Julio» vor. Uns Schweizer geht das ja nichts an. Aber wenn die EU schon vorangeht, könnten wir wenigsten von Weihnachtsmann und Weihnachtsbaum zu Samichlaus und Christbaum wechseln.

«Der Gemeinderat muss hinter die Bücher …» Dort kann er sich nach der Abstimmungsniederlage verstecken.

Andreas Graf hat die Wahl in den Gemeinderat von Steinach klar verpasst. Zum zweiten Wahlgang will er dennoch antreten. «Damit die aufrichtigen Bürgerinnen und Bürger von Steinach, die mir ihre Stimme gegeben haben, nicht einen anderen Kandidaten wählen müssen», so Graf. Die unaufrichtigen Bürger werden wohl wieder einen anderen wählen.

Linke und Grüne tun sich schwer mit dem Black Friday. Ebenso mit Weihnachtsgeschenken. Aus regionaler Produktion sollen sie sein, ökologisch verantwortungsbewusst hergestellt und auch nachhaltig. Für dieses Jahr ist das Problem gelöst. Jeder politisch korrekte links-grüne Haushalt kauft sich mindestens eine «Stopp F-15»-Fahne. Sie kann statt Kugeln an den Christbaum gehängt werden, ist bis weit ins nächste Jahr hinein nutzbar und gibt ein gutes Gewissen. Zur regionalen Herstellung weiss man nichts Genaues – aber die F-15 kommt ja auch nicht aus der Ostschweiz.

«Entlastungsrohr belastet die Debatte» – sofort durchspülen.

Eigentlich möchte die Gemeinde Romanshorn den Hundebadestrand im Frühsommer kommenden Jahres eröffnen. Ob die verbleibende Zeit reicht, ist allerdings fraglich – gegen das Vorhaben sind Einsprachen eingegangen. Wegen des Amtsgeheimnisses ist nicht zu erfahren, ob es sich bei den Einsprechern um Hundeskeptiker oder gar Hundeleugner handelt.

Hauptwil-Gottshaus im Thurgau sucht einen neuen Gemeindepräsidenten. Die Findungskommission konnte nach eigenen Angaben interessante Bewerbungen prüfen. Keine entsprach jedoch dem Anforderungsprofil. Um Kandidaten den Respekt zu nehmen, müsste die Gemeinde vielleicht ihren Namen ändern.

Bis Ende des Jahres 2004 zählte der Wahlkreis Toggenburg noch 19 eigenständige politische Gemeinden. In mehreren Tranchen kam es seither zu Zusammenschlüssen. Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil schliessen sich per 2023 zur vereinigten Gemeinde Neckertal zusammen. Diese Woche wurde publik, dass Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil ebenfalls eine Fusion anpeilen. Damit wären es dann noch neun Gemeinden. Der kantonsweit höchste Anteil an Ungeimpften sinkt damit aber nicht.