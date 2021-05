Kolumne Justizgeschichten: Eine haarige Sache Eine Liechtensteinerin wollte sich eigentlich nur die Haare schneiden lassen. Doch der Coiffeur behandelte gleich noch ihren verspannten Nacken. Zehn Tage später entdeckte der Hausarzt der Kundin einen Bandscheibenvorfall.

Eine Frau aus Liechtenstein trieb begeistert Sport und kümmerte sich nicht gross um den Zustand ihrer Frisur. An einem Freitagabend hatte sie aber doch wieder einmal Lust, sich ein wenig herauszuputzen. Ihr wurde ein erfahrener Coiffeur empfohlen, der ennet des Rheins einen kleinen Salon führte. Bei ihm liess sie sich die Spitzen der Haare schneiden. Was danach geschehen sein soll, beschrieb sie so: Der Friseur habe plötzlich erklärt, ihr Nacken sei total verspannt. Er habe den Kopf gepackt und ruckartig nach links und rechts gedreht, worauf es vernehmlich knackte.

Nach diesem Überfall sei sie völlig verwirrt gewesen, habe wortlos bezahlt und das Lokal eilig verlassen. In der Nacht sei sie mit rasendem Kopfweh und einem lästigen Kribbeln in den Fingern erwacht. Sie habe sogleich im Internet nachgeschaut, ob das mit dem Einrenken des Halses zusammenhänge, und sei auf verstörende Einträge gestossen. Die Schlagzeilen lauteten etwa: «Ein riskanter Ruck!» und «Hände weg von der Halswirbelsäule!». Darauf folgte jeweils die Warnung, der Eingriff könne in einer einzigen Minute ein ganzes Leben zerstören. Die Kundin schickte dem Friseur frühmorgens eine Nachricht, in der sie ihm ihr Leid klagte und ihn zugleich aufforderte, künftig auf derart grobe Behandlungsversuche zu verzichten. Nach einer ergebnislosen Untersuchung in der Notfallstation meldete sie sich beim Hausarzt, der ein Tomogramm veranlasste. Auf diese Weise wurde schliesslich zehn Tage später ein Bandscheibenvorfall entdeckt.

«Sachte vom Nacken bis zur Stirn gefahren»

Darauf erstattete die Kundin Anzeige, was zur Folge hatte, dass der Barbier in einem Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von fünfzig Tagessätzen verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hielt ihm vor, er habe eine Sorgfaltspflicht verletzt, weil er ohne Einwilligung eine heikle Manipulation vornahm, für die er überhaupt nicht ausgebildet war.

Der Coiffeur wendet sich an das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland und bestreitet die Anklage: Der Besuch sei ganz normal verlaufen. Nach dem Kupieren der Haare habe er wie immer eine entspannende Kopfmassage offeriert. Dabei sei er mit den Fingerspitzen sachte vom Nacken bis zur Stirn gefahren. Die Kundin habe sich zufrieden im Spiegel betrachtet, anstandslos den Preis von zwanzig Franken bezahlt und freundlich Adieu gesagt. Anderntags habe sie ihm zu seinem Erstaunen Vorwürfe gemacht, die buchstäblich an den Haaren herbeigezogen seien.

Der brave Berufsmann wehrt sich

Die Anwältin der Klägerin beantragt eine angemessene Bestrafung, einen Schadenersatz von exakt 2623 Franken für ungedeckte Therapiekosten und eine Genugtuung von 8000 Franken wegen verlorener Lebensfreude. Sie zeigt sich überzeugt, dass ihre Klientin wahrheitsgemäss aussagte. Die klaren Angaben würden durch ein persönliches Schmerzprotokoll ergänzt und von mehreren Arztberichten bestätigt. Der Verteidiger verlangt hingegen einen Freispruch und lehnt die Zivilforderungen ab. Er bezeichnet die Aussagen der Klägerin als «reines Fantasieprodukt», das Tagebuch als «literarische Fiktion» und die Arztzeugnisse als «Berichte vom Hörensagen». Ein braver Berufsmann müsse es sich nicht gefallen lassen, dass man ihm so leichtfertig nachsage, er sei ein Scharlatan.

Die Begegnung der Parteien fand unter vier Augen statt. Es gab auch keine Sachbeweise. Damit steht Aussage gegen Aussage. Selbst in dieser Konstellation ist ein Schuldspruch durchaus möglich. Das Opfer hat einen gehörigen Vertrauensbonus, wenn es kein Motiv für eine absichtliche Falschbelastung besitzt, und der Beschuldigte hat ein gewisses Glaubwürdigkeitsdefizit, wenn er sich auf ein schlichtes Neinsagen beschränkt. Darüber hinaus braucht es aber eine gründliche Aussageprüfung und eine solche fällt hier besonders schwer.

Den Kopf «zack, zack» hin- und herbewegt

Die Zeugin schildert das Kerngeschehen in der Gerichtsverhandlung äusserst knapp: Der Coiffeur habe ihren Kopf «zack, zack» hin- und herbewegt und sie sei danach ganz «baff» gewesen. Sie bringt insgesamt nichts vor, was den zwingenden Schluss zuliesse, es müsse genau so zugegangen sein, wie von ihr behauptet. Die Richterin will der Klägerin keineswegs unterstellen, dass sie die Szene glatt erfunden oder krass übertrieben habe. Sie äussert einfach er­hebliche Zweifel und das genügt für einen Freispruch. So ist der Frau, die nur einen trockenen Haarschnitt wünschte, zuletzt doch noch der Kopf gewaschen worden.