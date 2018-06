Kollision zwischen zwei Autos: 58-Jähriger verletzt Am Montag ist es auf der Fürstenlandstrasse in Kirchberg zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Ein 58-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Er konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 58-Jähriger übersah ein abbiegendes Auto. (Bild: Kapo SG)

Ein Autofahrer verletzte sich bei der Kollision. (Bild: Kapo SG)

(maw) Der 58-Jährige fuhr um 15 Uhr in Richtung Rickenbach und hielt an der provisorischen Strassenführung auf Höhe Stelzstrasse. Er wollte geradeaus fahren. Beim Einfahren übersah er das abbiegende Auto eines 35-Jährigen, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. In der Folge kollidierte die Autofront des 58-Jährigen mit der linken Autoseite des 35-Jährigen.

Der 58-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden beträgt über 20'000 Franken.