Köder sollten Hunden schaden: Mit Nägeln präparierte Fleischstücke in Balgach gefunden

Ein aufmerksamer Fussgänger hat am Montag in einem Waldstück an der Grünensteinstrasse in Balgach mehrere mit Nägeln präparierte Fleischstücke gefunden. Die Kantonspolizei St.Gallen mahnt Tierhalter zur Vorsicht.