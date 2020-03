«KMU sind chancenlos gegen die Corona-Krise»: St.Galler FDP ruft nach der St.Galler Kantonalbank als Kreditgeberin Wegen der Corona-Krise stünden viele Gewerbebetriebe vor akuten Finanzproblemen, warnt die St.Galler FDP. Sie fordert «die rasche Sicherstellung der Liquidität – nötigenfalls durch die St.Galler Kantonalbank».

Die St.Galler Kantonalbank solle dem Gewerbe in der Corona-Krise beispringen, fordert die FDP. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die St.Galler Wirtschaft braucht Hilfe, und zwar sofort: So äussert sich die FDP in einem Communiqué vom Mittwochmittag. Der vom Bundesrat ausgerufene Notstand bringe vor allem die KMU und Einzelfirmen in Bedrängnis. «Restaurants, Sportzentren, Coiffeurläden und Bars sind geschlossen. Die Gäste in den Hotels bleiben aus. Die Regierung muss sofort handeln!»

Vielen Unternehmen werde nun die nötige Liquidität fehlen, die anstehenden Löhne und Forderungen zu bezahlen, schreibt FDP-Fraktionschef Beat Tinner in einer Einfachen Anfrage an die Regierung. Die Familien-KMU könnten aufgrund der geltenden Rechtslage nicht von der Kurzarbeitsentschädigung profitieren.

Zudem seien die vom Bund und der St.Galler Regierung angedachten Lösungen, finanzielle Engpässe über die Bürgschaftsgenossenschaften zu überbrücken, «viel zu träge». Der Kanton St.Gallen dürfe jetzt nicht abwarten, bis der Bundesrat Details zu einem Härtefallfonds bekanntgebe. «Das Problem ist extrem akut», schreibt Tinner. «Schon heute habe ich täglich mit Inhaberinnen und Inhabern sowie Selbständigerwerbenden Kontakt. Die Menschen sind verzweifelt.»

«SGKB ist routiniert in der Vergabe von Krediten»

Für die FDP ist klar, wer zur Überbrückung der Geldnöte einspringen könnte: «Der Kanton verfügt mit der St.Galler Kantonalbank über eine eingespielte Organisation, welche im letzten Jahr einen hohen Gewinn erwirtschaftet hat. Die SGKB ist routiniert in der Vergabe von Krediten an Unternehmen und wir sind darauf angewiesen, dass sie zur Lösung volkswirtschaftlicher und sozialer Aufgaben im Kanton beiträgt.»

Tinner will darum von der Regierung wissen, ob sie bereit sei, «in Zusammenarbeit mit der St.Galler Kantonalbank und weiteren Partnerbanken vom Kanton verbürgte Überbrückungskredite bereitzustellen». Der Kanton soll die Haftung für allfällige Kreditausfälle übernehmen. Weiter fragt Tinner, ob der Kanton das Gesundheitswesen falls nötig über Darlehen und Bürgschaften mit Liquidität versorgen könne.

Auch in anderen Kantonen wurde in der aktuellen Krise bereits der Ruf nach den Kantonalbanken laut. So fordern die Fraktionen des Zürcher Kantonsrats in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Zürcher Kantonalbank der Wirtschaft mit Krediten beispringt.