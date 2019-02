Video Klimastreiker stören Sitzung des St.Galler Kantonsrates – Standesbegehren zu Besteuerung von Flugtickets knapp angenommen Die Aktivistinnen und Aktivisten des Klimastreiks lassen nicht locker: Sie haben ihren Forderungen am Montag an der Sitzung des St.Galler Kantonsrates Ausdruck verliehen. Und zwar lautstark.

(red/nh) Buh-Rufe, Transparente und lautstarker Applaus: Während der Debatte zur Standesinitiative wurde der Ratssaal des Kantonsrates zum Schauplatz einer Klimademonstration. 60 Kantischülerinnen und Kantischüler haben im Zuschauerraum Platz genommen, um die Debatte rund um das Standesbegehren der SP/Grüne-Fraktion zu verfolgen. Sie quittierten Voten von Grün und SP mit lautstarkem Applaus, Wortmeldungen seitens der SVP wurden mit Buh-Rufen unterbrochen.

Während eines Votums von SVP-Parlamentarier Ivan Louis entrollten sie ein Transparent und skandierten Parolen, die in der Vergangenheit an Klimademonstration ausgerufen wurden. Wiederholt wurden sie von Kantonsratspräsidentin Imelda Stadler aufgefordert, sich an die Hausregeln zuhalten. Andernfalls müsse der Saal geräumt werden.

Der Wiler SP-Kantonsrat Dario Sulzer postete auf Facebook ein Foto aus dem Saal.

Auch seitens der Polizei rückte Verstärkung auf: 12 Sicherheitsmänner brachten sich an den Eingängen in Position, bevor die Kantischülerinnen und Schüler unaufgefordert das Feld räumten.

Diskussion um Inlandflüge in der Schweiz

Die Standesinitiative hat ein Verbot von Inland-Linienflügen zum Ziel. Damit soll ein Beitrag zur Reduktion von CO2 geleistet werden. Dazu müsste das Bundesgesetz über die Luftfahrt geändert werden.

SVP-Kantonsrat Toni Thoma plädierte für Inlandflüge in der Schweiz. Sie seien ein Wunsch der Wirtschaft und er finde sie «eine sehr gute Sache». Teile der SP würden das nicht wissen, weil sie nicht «im Geschäftsbereich» tätig seien. Oder aber sich «nur in dieser kleinen Gegend hier bewegen wollen», was er auch verstehe. Aber wer sein Geld an einem anderen Ort verdiene, müsse im Inland fliegen können.

«Wir müssen eine starke Wirtschaftsschweiz sein.»

Wenn die Schüler schon nicht in der Schule seien, könnten sie das hier lernen.

Daraufhin ergriff SP-Kantonsrat Etrit Hasler das Wort. Er habe sich eigentlich nicht zu Wort melden wollen, aber hier müsse er widersprechen. Das stimme schlichtweg nicht. Er habe früher auch öfters beruflich fliegen müssen, von Komfort keine Spur.

«Und erklären Sie mir bitte, wie Sie Geschäfte machen wollen ohne ein Handy und Mails.»

Wirklichen Komfort gebe es nur in der Bahn. Die Distanzen bei Inlandflügen in der Schweiz seien «lächerlich». Er zog einen Vergleich mit den USA: Wer kommt dort auf die Idee, vom Flughafen JFK in New York in den New Yorker Stadtteil Brooklyn zu fliegen? Das sei «absurd».

Standesbegehren der SP-Grüne Fraktion wird angenommen

Die erste Standesinitiative, die das Verbot von Inlandflügen forderte, hat das Parlament abgelehnt. Das Standesbegehren der SP-Grüne-Fraktion zur «Besteuerung der Flugtickets in der Höhe der CO2-Abgabe auf Flugbenzin/Kerosin» wurde mit 54 Stimmen zu 51 bei 2 Enthaltungen angenommen.

Das Ergebnis war knapp. Doch die SP-Grüne-Fraktion konnte bei ihrem Standesbegehren zur Besteuerung der Flugtickets auf die Unterstützung der FDP-Fraktion zählen. Der Schutz des Klimas sei die Frage unserer Zeit und nur gemeinsam zu lösen, sagte FDP-Fraktionspräsident Raphael Frei. Er sprach im Namen der liberalen Ständeratskandidatin und Kantonsrätin Susanne Vincenz, die zum Zeitpunkt der Diskussion an einem Podium zur Ständeratswahl war.

Die FDP wolle eine Lenkung des Verhaltens über Preisgestaltung und nicht über Verbote, sagte Frei. Deshalb stimme die Stossrichtung des Papiers. Seine Fraktion sei für Eintreten und Zustimmen. Allerdings sei das Standesbegehren noch nicht ganzheitlich genug. Die FDP werde deshalb in der Aprilsession einen Vorstoss einreichen, in welchem weitere, «ganzheitliche Massnahme» gefordert werden, die neben der «Luft auch Strasse, Schiene und Wasser – sowie weitere Akteure wie die Landwirtschaft miteinbeziehen» werden.

Der Grüne-Kantonsrat Guido Wick sagte im Anschluss «Gössi wirkt». Die FDP-Präsidentin Petra Gössi hat gerade erst eine grünere Politik gefordert. «Wir haben in unserer Fraktion sehr aufmerksam zugehört», sagte Wick in Richtung Frei.

«Wir nehmen Herrn Frei und seine ganze Fraktion sehr gerne beim Wort, wenn die nächsten Vorstösse folgen.»

Mehrere Klimastreiks in St.Gallen

In St.Gallen ist es in den vergangenen Wochen bereits zu diversen Klimastreiks gekommen. In Anlehnung an die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg fordern Kantischülerinnen und Kantischüler die Ausrufung des Klimanotstandes. An der jüngsten Aktion, der vierten ihrer Art, nahmen am vergangenen Freitagnachmittag 350 Schüler teil.

Bild: Regina Kühne

Bild: Regina Kühne

