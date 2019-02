Klimakrise – na und? Ostschweizer buchen immer häufiger Langstreckenflüge

«Beim Reisen prallen Anspruch und Wirklichkeit aufeinander», sagt Christian Laesser, Titularprofessor für Tourismus und Dienstleistungsmanagement an der Universität St.Gallen. Nicht nur für Schweizer seien Reisen und Ferien quasi ein Grundrecht – in den Ferien mache man all das, was man sonst nicht mache. Die Klima-streikenden Kantischüler, die überspitzt formuliert dann per Flugzeug auf ihre Maturareise gehen, seien dafür ein illustres Beispiel. Es sei nichts als konsequent, wenn jetzt das erste Gymnasium in Zürich Maturareisen per Flugzeug verbiete. «Es ist immer einfacher, wenn solche Fragen nicht individuell geregelt, sondern im Kollektiv entschieden werden und man sich so das vermeintliche Opfer teilen kann», so Laesser.

Er sehe zudem keinen Grund, weshalb man die freiwillige CO2-Kompensation nicht obligatorisch einführe. «Die Freiwilligkeit erachte ich als wenig zielführend, trotz meiner freiheitlichen Denkweise.»

Eine der effizientesten Massnahmen, das Fliegen verhältnismässiger zu gestalten, wäre es, die Kernemissionen auf mehr Tage zu verteilen. Ein Wochenendtrip nach New York sei im Verhältnis viel schädlicher, als wenn jemand eine Woche bleibt - oder besser noch länger. Aber das Zeitbudget sei heute für viele massgebender als das Geldbudget.

Der Durchschnittsschweizer fliege extrem viel im Vergleich zu Menschen in anderen Ländern. Allerdings müsse man bedenken, dass der Luftverkehr «nur» 10 bis 12 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit ausmache und modernere Triebwerke heute deutlich besser abschneiden würden.

«Alle wollen Tourismus, wir alle wollen reisen, und viele Länder brauchen den Tourismus für ihre wirtschaftliche Entwicklung», so der Tourismusfachmann. Er warne deshalb vor ideologischen Diskussionen. «Es gibt keinen nachhaltigen Tourismus; Mobilität ist eine notwendige Bedingung für Tourismus. Man kann höchstens Emissionen reduzieren.» Die nachhaltigste Reise sei eine Städtereise per Zug. Die Energie komme dabei im besten Fall aus erneuerbaren Ressourcen. Und in einer Stadt muss nicht extra eine touristische Infrastruktur geschaffen werden. (chs)