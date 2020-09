«Kleine Weltgeschichte des Arbeitens im Thurgau»: Sogar Karl Marx interessierte sich für die Fabrikarbeitsverhältnisse in «Mostindien» In seiner mit zahlreichen Biografien durchsetzten historischen Reportage erzählt der Journalist und Historiker Stefan Keller 200 Jahre Arbeitsgeschichte im Kanton Thurgau.

«Pappenauslegen» in der Papierfabrik Laager in Bischofszell, 1926.

Bild: Staatsarchiv Thurgau / Sammlung Stefan Keller

Mit dem Thurgau verbindet man bis heute eine liebliche Landschaft von «gartenmässigem Ansehen», wie sie Schriftsteller um 1800 beschrieben. Die Mostindien-Idylle ist in «Spuren der Arbeit» schnell vom Tisch, wenn es um die Lebensverhältnisse der damals schon Tausenden Arbeiter in der Leinwand- und Baumwollproduktion an Orten wie Arbon, Bischofszell und Hauptwil geht. Wer als Färber in kalten Bächen oder Weihern an heissen Kesseln mit stinkender Brühe arbeitet, oder wer als Weberin in einem feuchten, düsteren Kellerlokal die lärmige Maschine bedient, hat wenig vom «hellen Himmelblau der nahen Alpen», wie es der Dichter Friedrich Hölderlin beschreibt, der 1801 einige Monate als Hauslehrer im Textildorf Hauptwil verbringt.

Anders als von Hölderlin ist von den Thurgauer Fabrikkindern wenig überliefert, wie überhaupt autobiografische Zeugnisse zur industriellen Arbeit im 19. Jahrhundert kaum zu finden seien, wie Buchautor Stefan Keller festhält.

«Arbeiterinnen und Arbeiter hinterlassen selten Memoiren.»

Und die Fabrikkinder aus Bottighofen und seinen Nachbardörfern tauchen in den Akten nur deshalb auf, weil sie die Schule schwänzen. Oder wenn sie einen tödlichen Unfall oder eine grausame Krankheit erleiden, wie im Fall des Knaben, dem in einer Arboner Zündholzfabrik der Oberkiefer herausfällt – seine Gesichtsknochen zerfressen vom hochgiftigen Phosphor, den es für die Zündmasse des Streichholzes braucht.

Weltgeschichte des Arbeitens im Kleinen und Grossen

Kaminfegermeister Paul Bürke und Sohn, Arbon 1923. Bild: Staatsarchiv Thurgau / Sammlung Stefan Keller

Ein skandalöses Beispiel, aber nur eines der tragischen Schicksale, die drastisch belegen, warum es Gesetze für den sozialen Schutz brauchte. Keller webt in seine historische Reportage über 200 Jahre industrielle Arbeit im Thurgau – eine Auftragsarbeit zum hundertjährigen Bestehen des Amts für Wirtschaft und Arbeit – viele Biografien ein, die wegen Unfällen, Verbrechen oder allenfalls Arbeitsjubiläen kurz in den Zeitungen aufblitzten. Sie füllen Lücken, schaffen Nähe und zeigen die Entwicklungen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Einzelnen. Dabei weist die verdichtete Textcollage, die Keller bereits in Büchern wie «Zeit der Fabriken» über Saurer oder «Bildlegenden» als Methode meisterlich anwendete, weit über den Thurgau hinaus.

Wie in einem Brennglas spiegelt sich die grosse Geschichte im Kleinen, etwa im Lebenslauf von Emil Lämmle, einem Bleicher bei Raduner in Horn, der in Tübach aufwuchs, aber wegen seiner deutschen Staatsbürgerschaft in den Ersten Weltkrieg musste.

Er kam psychisch zerrüttet zurück und wurde 1931 von den St.Galler Behörden als psychiatrischer Fall abgeschoben; 1940 wurde er von den Nazis in einer ihrer Euthanasie-Aktionen ermordet.

Politische Flüchtlinge gründeten bekannte Thurgauer Firmen

Die «kleine Weltgeschichte des Arbeitens im Kanton Thurgau», wie der Arbeitstitel lautete, ist konsequent von unten erzählt: Die drangsalierten Fabrikarbeiterinnen, geschundenen Knechte oder gejagten Bettler erscheinen nicht als abstrakte Masse, sondern als handelnde und würdige Figuren der Zeitgeschichte – wie es in der früheren Geschichtsschreibung nur die führenden Politiker oder Patrons waren. Zu den treibenden Kräften gehört die Migration in allen Formen.

Krankenschwester, fotografiert im Fotostudio Studer in Weinfelden. Bild: Staatsarchiv Thurgau / Sammlung Stefan Keller

Den offenen Grenzen im 19. Jahrhundert verdankt der Thurgau einige bekannte Firmen: Joseph Sallmann, Revolutionär aus Sachsen, gründet die Wirkerei und heutige Unterwäschefabrik in Amriswil; Adolf Sutter, Flüchtling aus Süddeutschland, baut eine Essig- und Schuhcremefabrik auf; der Frauenfelder Julius Maggi, Sohn eines politischen Emigranten aus Monza, schafft eine Nahrungsmittelfabrik.

Auf der andern Seite ziehen Thurgauer nach Amerika und nach Südostasien, und mancherorts drängen sich Bezüge zur gegenwärtigen Welt auf – Wanderarbeiter wie im damaligen Mostindien gibt es im heutigen echten Indien zu Millionen.

Das Thurgauer Fabrikwesen im im Nachlass von Karl Marx

Am Ende beschreibt Keller die 2013 eröffnete Serverfarm der Zahlungsverkehrsfirma Swift in Diessenhofen, ein Effort der Standortförderung, die aus der Krise helfen soll. Und ebenfalls im Epilog des Buchs, das 1801 beginnt und 1999 endet, taucht Peter Spuhlers Stadler Rail auf, die im Moment Zug aufnimmt, da Saurer aufgibt. Ein ermunterndes Signal, dass im Thurgau weitergearbeitet wird, allen Unkenrufen zum Trotz auch in der Maschinenindustrie.

Nach der Lektüre wird man den Thurgau mit mehrfach geriebenen Augen anders sehen. So wird man in Bichelsee künftig an die Hungernden von 1815/16 denken, die vom Regierungsrat im Stich gelassen wurden. Man wünscht Kellers Buch eine Wirkung, wie sie der «Bericht über das thurgauische Fabrikwesen» von 1869 erzielte. Der sei wegen der beispielhaften empirischen Auskünfte über Kinderarbeit, Arbeitsplätze oder Arbeitsschutz auch ausserhalb des Kantons und der Schweiz viel gelesen worden.

«Ein mit zahlreichen roten Randnotizen versehenes Exemplar des Büchleins findet sich in der historischen Bibliothek der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Es stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit aus dem Nachlass von Karl Marx.»

Da ist sie wieder, die grosse Weltgeschichte im Kleinen.