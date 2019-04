Kolumne Klangvolle Namen und linguistische Streitereien Die Auslese des passenden Firmennamens ist mitunter eine schwierige Aufgabe. In einzelnen Fällen endet eine Firma damit vor Gericht. Rolf Vetterli

Alt Kantonsrichter Rolf Vetterli (Bild: pd)

Eine Treuhandgesellschaft im Appenzellerland trägt seit langem den Namen «altrimo ag». Mit gerunzelter Stirn lasen die Geschäftsleiter ein Inserat, in dem eine im Fürstenland ansässige Agentur namens «atrimos immobilien gmbh» ihre Dienste bei der Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften anpries. Sie forderten die erst kürzlich gegründete Firma auf, gefälligst eine andere, unverfänglichere Bezeichnung zu suchen. Nach einer leicht ungehaltenen Absage reichten sie beim St.Galler Handelsgericht Klage mit dem Antrag ein, dem Immobilienbüro die Verwendung des Namensteils «atrimos» zu verbieten.

Die Auslese des passenden Firmennamens ist mitunter eine schwierige Aufgabe. Ein Unternehmen darf keine Tätigkeit vortäuschen, die gar nicht ausgeübt wird, keine Beschreibung verwenden, die sprachliches Gemeingut bildet, und kein öffentliches Interesse verletzen. Ein Spielsalon darf sich demnach nicht in fiktiver Weise als «Casino» ausgeben, eine Autowerkstätte kann nicht auf triviale Art «Garage AG» heissen und ein Sicherheitsdienst darf sich nicht mit offiziellem Anstrich «Police SA» nennen. Im Übrigen muss der Name sich von jeder bereits eingetragenen Firma deutlich abheben, sonst ist deren Inhaber berechtigt, auf Unterlassung des Namensgebrauchs zu klagen. Eine Verwechslungsgefahr wird nicht erst angenommen, wenn man die eine Gesellschaft für die andere halten könnte, sondern schon dann, wenn man meinen könnte, die beiden seien wirtschaftlich oder rechtlich verbunden. Klar voneinander unterscheiden müssen sich insbesondere Fantasienamen, denen eine stark prägende Kraft zugeschrieben wird. Deshalb schaffte es der Uhrenhersteller «Rolex» ohne Mühe, sich gegen eine «Rolax» genannte Kugellagerfabrik durchzusetzen.

Die Gerichte üben heute immerhin eine gewisse Nachsicht, weil es immer schwieriger wird, attraktive Firmennamen zu finden. Sie sorgen vor allem noch dafür, dass Unternehmen, die im direkten Wettbewerb stehen, nicht verwechselt werden. So gelang es der Bewachungsgesellschaft «Securitas» mit etwas Glück, sich gegen eine «Securicall» geheissene Alarmzentrale zu wehren.

In diesem Fall betrieb das Handelsgericht eifrig linguistische Studien, wie das in einem Namensstreit oft unvermeidlich ist. Die Klägerin betätige sich nach eigener Darstellung in drei Sparten – nämlich in der Allfinanzberatung, im Treuhandwesen und in der Immobilienbranche. Das Firmenschlagwort «altrimo» sei anscheinend aus diesen drei Begriffen abgeleitet. Das werde aber für das Publikum nicht ohne weiteres erkennbar. Am Anfang und am Ende fehle je eine Letter und die Kombination zweier Buchstaben in der Mitte sei überhaupt nicht zu entschlüsseln. Man denke am ehesten noch an die deutsche Vorsilbe «alt». Weil eine solche Ähnlichkeit wohl nicht beabsichtigt sei, erscheine der Name als reine Erfindung. In der Firmenbezeichnung «atrimos» stecke möglicherweise das Wort «Atrium». Aber diese Assoziation mit einer römischen Villa sei kaum gewollt. Der Name wirke wegen seiner Endung viel- mehr irgendwie griechisch und erinnere an Ausdrücke wie «Logos» oder «Eros». Nachdem nichts davon in den Geschäftskreis der Beklagten falle, handle es sich auch hier um ein Produkt der Fantasie.

Zu prüfen blieb die entscheidende Frage, ob die beiden Wortschöpfungen sauber auseinandergehalten werden können. Dabei stellte das Gericht auf den Gesamteindruck ab. Beim Schriftbild falle zwar auf, dass die Bezeichnungen gleich lang sind und dieselben Vokale enthalten. Beim Klang zeige sich hingegen, dass die Wörter verschieden getrennt und auch unterschiedlich betont werden. Der erste Name laute «alt|ri|mo» und der zweite «a|tri|mos» – diese Differenzen könne man nicht überhören. Es brachte der Klägerin nichts, dass sie sich zudem noch über einen unlauteren Wettbewerb beschwerte. Das würde eine gezielte Rufschädigung voraussetzen. Davon könnte man allenfalls dann sprechen, wenn die Beklagte sich «neurimo» genannt hätte, um den klägerischen Auftritt als altmodisch zu verspotten. Die Namenswahl wurde jedoch nicht böswillig, sondern höchstens ein wenig sorglos getroffen.

Das Handelsgericht wies die Klage mit Kostenfolgen ab. Für jeden Buchstaben des umstrittenen Firmennamens müsste die Klägerin mehr als 5000 Franken bezahlen. Sie hofft nun, beim Bundesgericht ein besseres Gehör zu finden. Das sollte sie aber nicht davon abhalten, das Tagesgeschäft zu pflegen. Wenn sie sich bei den Kunden einen Namen macht, ist es nicht mehr so wichtig, wie die Konkurrenz heisst.