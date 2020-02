Klanghaus soll ohne Kanton funktionieren: «Es erfüllt die Bedingungen für einen kantonalen Kulturstandort nicht» Der Kantonsrat stimmt der Kulturstrategie zu – ohne zusätzliche Förderung. Die Archäologie wird weiterhin mit Lotteriegeldern finanziert.

Die Betriebsmusik im Klanghaus Toggenburg spielt wie versprochen nicht zu Lasten des Kantons. Bild: PD

Fast zwei Stunden widmete sich der St.Galler Kantonsrat am Mittwoch der Kulturförderstrategie 2020 bis 2027. Es war keine grosse, aber eine lange Kulturdebatte, mit grundsätzlichen Bodenbereinigungen und einem regionalpolitischen Scharmützel. Dabei blieben die kulturpolitischen Ziele und Förderungsfelder der nächsten acht Jahre diskussionslos unbestritten, die Vorlage wurde fast ohne Gegenstimmen genehmigt.

Das Scharmützel betraf das Klanghaus und damit das Toggenburg: Eine Mehrheit der vorberatenden Kommission wollte das künftige Zentrum der Klangwelt in der nächsten Kulturförderstrategie (2028 bis 2035) als kantonalen Kulturstandort verankern – also als «Leuchtturm», wie es die Lokremise St.Gallen, Schloss Werdenberg, Altes Bad Pfäfers, Kunst(Zeug)Haus Rapperswil-Jona und Konzert und Theater St.Gallen sind.

Kanton zahlt laut Vorlage keine Betriebsbeiträge

Wenn die Regierung entgegen früherer Aussagen das Klanghaus mit seiner überregionalen Ausstrahlung nicht als Kulturstandort definiere, sei das «ein Schlag ins Gesicht des Toggenburgs», ereiferte sich Christoph Thurnherr (SP, Wattwil). Er sei ebenfalls Toggenburger und – in seiner Fraktion viel gescholtener – Klanghaus-Supporter, entgegnete Linus Thalmann (SVP, Kirchberg), aber jetzt Betriebsgelder vom Kanton zu verlangen, widerspreche der Abstimmungsvorlage. Ins gleiche Horn bliesen CVP-Vertreter: Andreas Widmer nannte das Ansinnen, das Klanghaus «noch vor dem Spatenstich» als kantonalen Bau zu definieren, «unredlich». Und Erich Zoller warnte jene, die den Kanton über den einmaligen hohen Investitionsbeitrag in die Pflicht nehmen wollten: «Sie schüren Misstrauen und machen es künftigen Kulturvorhaben noch schwerer.»

Angesichts des von den Initianten geäufneten Betriebsfonds von sechs Millionen Franken gehe es mehr um eine strategische oder «emotionale Verpflichtung», meinte Etrit Hasler (SP). Regierungsrat Martin Klöti stellte klar:

«Das Klanghaus erfüllt die Bedingungen für einen kantonalen Kulturstandort nicht. Darüber braucht man nicht zu weinen.»

Dieser Meinung war denn auch die Ratsmehrheit, die den Antrag der Kommission gegen die Stimmen von Linksgrün ablehnte. Strittiger war die künftige Finanzierung der Kantonsarchäologie. Eine knappe Mehrheit der vorberatenden Kommission wollte diese nicht länger über den Lotteriefonds finanzieren, sondern ab dem Budget 2021 in den ordentlichen Staatshaushalt überführen.

Finanzierung Archäologie nicht bundesrechtskonform

Für diese Umlagerung mitsamt steigendem Personalaufwand machten sich SP-Grüne und FDP stark. Auf der anderen Seite lehnten SVP und CVP-GLP den Antrag ab, namentlich aus den CVP-Reihen mit Spitzen gegen die FDP, die «vorgestern noch Steuern senkte und jetzt wieder mit der grossen Kelle Geld ausgibt». Angesichts grosser Projekte wie Staatsarchiv, Bibliothek oder Kunstmuseum dürfte der Staatshaushalt nicht zusätzlich belastet werden.

Kulturchef Klöti räumte ein, dass die Finanzierung der Archäologie aus dem Lotteriefonds ein «Webfehler» sei. Jedoch brauche es dafür mehr Stellen ausserhalb des Personalaufwandsockels. Der Antrag wurde in der Folge mit 55 Ja- gegen 56-Nein-Stimmen hauchdünn abgelehnt. Vergeblich hatte Slam-Poet und Jurist Etrit Hasler den Rat ermahnt, die Kantonsarchäologie «endlich bundesrechtskonform» zu finanzieren. Wer den Aufwand im Lotteriefonds belasse, lade förmlich zu einer Beschwerde ein. Nach dem Beschluss ist die Sache vertrackt: Zwar will der Kantonsrat gemäss Aufgaben- und Finanzplan die Archäologie «auf mittlere Frist» finanzieren. Wann das sein wird, wisse aber niemand so genau, sagt Hasler auf Anfrage: «In der Zwischenzeit verstösst der Kanton in vollem Wissen gegen ein Bundesgesetz. Das geht einfach nicht. Wir werden in Absprache mit der IG Kultur Ost prüfen, wie wir juristisch dagegen vorgehen können.»

Zu prüfen sei etwa eine Beschwerde gegen das nächste Budget oder den nächsten Beschluss über die Beiträge des Lotteriefonds. Mit zwei Anträgen, beide vertreten von Hasler, wollte die linksgrüne Fraktion die Kultur grundsätzlich stärken. Zum einen sollten die Kulturlastenausgleichsgelder der umliegenden Kantone, immerhin 3,5 Millionen Franken, statt «irgendwo in die Rechnung» zweckgebunden in die Kultur zurückfliessen. Zum andern sollte St.Gallen nach dem Vorbild des Kantons Aargau ein Prozent des Staatshaushalts für die Kulturförderung einsetzen (das sogenannte Kulturprozent). Beide Anliegen fanden bei der bürgerlichen Ratsmehrheit kein Gehör.